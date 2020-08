Modesector smeekt om versoepeling

In een open brief vraagt sectorvereniging Mode Unie de federale regering om winkelen met meerdere mensen opnieuw toe te staan. 'Het bloeiende Belgische modelandschap bloedt langzaam dood.'

Sinds 29 juli moeten mensen alleen winkelen, met uitzondering van minderjarigen die met een gezinslid gaan winkelen of van mensen die begeleiding nodig hebben. Ook mag een bezoek aan een winkel maximaal dertig minuten duren.

In de drie maanden daarvoor bewezen de modewinkels echter dat winkelen veilig kan, zegt Isolde Delanghe, directeur van de Mode Unie. 'Bij de heropening op 11 mei werden strenge veiligheidsmaatregelen getroffen in modewinkels, op heden kwam nog geen enkele klacht binnen over een overtreding van de genomen veiligheidsmaatregelen.'