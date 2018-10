Modewinkelketen Camaïeu opnieuw in moeilijke papieren

Camaïeu vraagt bescherming aan tegen zijn schuldeisers. De Franse modeketen heeft 25 winkels in ons land.

Camaïeu, dat dameskleding verkoopt in 25 vestigingen in België, heeft bij de rechtbank in de Noord-Franse stad Rijsel bescherming gevraagd tegen zijn schuldeisers. De winkels blijven voorlopig open.

Volgens een woordvoerster wil Camaïeu een gesprek aangaan met zijn schuldeisers om 'wat meer ruimte te hebben op het niveau van de schuld'. Die bedraagt 459 miljoen euro.

Ontslagen

De schuldeisers zijn drie Britse investeringsfondsen. Volgens een bron dicht bij de schuldeisers dient de winst van de keten alleen om de rente op de schuld af te lossen. De bron ziet 'een reële kans' op sluitingen en ontslagen.

Camaïeu, gevestigd in Roubaix, boekte in 2017 een omzet van 718 miljoen euro. Dat was iets minder dan in 2016, maar daartegenover stond een betere rendabiliteit, aldus de woordvoerster. De keten telt 654 winkels in Frankrijk en 248 daarbuiten, samen goed voor 5.100 werknemers.

De rechtbank heeft een gerechtelijk mandataris aangesteld.