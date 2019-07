Moeder Makro wijst bod Tsjechische miljardair af

Kretínsky heeft via zijn investeringsvehikel EP Global Commerce VI al een belang van 10,9 procent in Metro en heeft de steun van grootaandeelhouder Haniel Finance Deutschland, die 15 procent bezit, en enkele kleinere partijen. Samen is dat goed voor 33 procent. Hij aast nu ook op de rest. Metro roept zijn aandeelhouders echter op om geen actie te ondernemen. Bij de onderneming werken in 36 landen meer dan 150.000 mensen.