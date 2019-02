Moederbedrijf Bart Smit failliet

De Nederlandse speelgoedwinkelketen Intertoys is failliet. De Belgische Bart Smit-activiteiten vallen buiten het faillissement, maar worden snel verkocht.

De aangestelde bewindvoerders van de geplaagde keten hebben de rechter gevraagd het eerder verkregen uitstel van betaling om te zetten in een faillissement. De winkels blijven voorlopig wel open om de kansen op een doorstart te vergroten. De mogelijkheden daarvoor worden onderzocht.

Intertoys vroeg ruim een week geleden uitstel van betaling aan, waardoor het tijdelijk beschermd was tegen zijn schuldeisers. Het bedrijf kampt naar eigen zeggen met aanhoudende zware marktomstandigheden. Naast de toenemende concurrentiedruk van webwinkels snoepten ook andere winkels als Kruidvat en Action klanten af. Initiatieven om het tij te keren hebben niet geholpen, meldde het bedrijf.

Bij Intertoys werken 3.200 werknemers verdeeld over 286 winkels en twee distributiecentra. Voor hen is collectief ontslag aangevraagd. Ook het servicekantoor in Amsterdam valt onder het faillissement.