Moederbedrijf Kipling koopt exclusief label Supreme

Het Amerikaanse kledingconcern VF Corporation legt 2,1 miljard dollar (1,8 miljard euro) op tafel voor het exclusieve label Supreme. Het is het op een na hoogste overnamebedrag dat het moederbedrijf van Kipling ooit betaalde.

Behalve Kipling heeft VF Corporation nog bekende merken in zijn portfolio, zoals Eastpak, Vans, The North Face en Timberland. Voor dat laatste merk telde het concern in 2011 een record van 2,3 miljard dollar neer. Nu voegt het een nieuw merk toe aan zijn portfiolio: Supreme, een label dat tot het segment streetwear wordt gerekend en waarrond een hele subcultuur is gegroeid.

Die subcultuur is te danken aan het unieke imago dat oprichter James Jebbia (57) rond het merk heeft gecreëerd. Jebbia, een Amerikaan die zijn jeugd grotendeels doorbracht in het Verenigd Koninkrijk maar op zijn 19de terugkeerde naar de VS, leerde de stiel bij Stussy, een merk dat vooral in de surfwereld populair is.

Al snel merkte de ondernemer dat in New York geld te verdienen viel met kleding voor skateboarders. In 1994 opende hij een winkel in Lafayette Street, in Manhattan. Jebbia richtte zich in eerste instantie op jongeren uit de buurt en de skaters in New York. Die focus verschuift later naar de oudere skaters, die belang hechten aan modieuzere kleding, en later de hele hiphopwereld. Supreme-T-shirts met herkenbare prints, zoals Kermit de Kikker of Travel Bickle, een personage uit de film 'Taxi Driver', ogen nonchalant en hebben een 'cool' imago.

Woekerprijzen

Van de uitgebrachte kledingstukken worden hooguit 300 exemplaren geproduceerd. Meestal zijn de aangeboden stukken in enkele minuten uitverkocht.

Al van bij de oprichting huldigt Jebbia één principe dat nog altijd het succes van het merk verklaart. Alles moet op-en-top exclusief zijn. Waardoor van de uitgebrachte kledingstukken hooguit 300 exemplaren worden geproduceerd. Dat schaarse aanbod wordt grotendeels online aangeboden. Snel zijn is de boodschap, want meestal zijn de aangeboden stukken in enkele minuten uitverkocht.

Klanten kunnen ook in Supreme-winkels terecht. Al zijn die ook schaars. Wereldwijd zijn er twaalf winkels, waarvan twee in Europa (Londen en Parijs). Wekelijks lanceert Supreme op donderdag nieuwe stukken, en op die dagen is het in dichte drommen aanschuiven bij de winkels.

Door die schaarste zijn de fans van Supreme vaak aangewezen op de doorverkoop. Met woekerprijzen tot gevolg. Het is niet ongewoon dat een T-shirt of hoodie voor tien keer de originele aankoopprijs van eigenaar wisselt.

Het exclusieve karakter wordt in de hand gewerkt doordat hiphopsterren als Drake en Kanye zich graag met een Supreme-kledingstuk vertonen. Jebbia waagt zich ook aan andere prullaria dan kleding of schoenen. Onlangs lanceerde Supreme een baksteen met het bekende rood-witte logo, en ook die exemplaren vlogen de deur uit.

Groeimotor

Met VF krijgt Supreme geen onbekende partij als nieuwe eigenaar. Het exclusieve merk zette in het verleden al samenwerkingen op met Timberland en Vans, maar ook met Nike en Louis Vuitton, om zijn bereik te vergroten. In een mededeling benadrukt Supreme dat die partnerschappen blijven.

Met Supreme, dat meer dan 60 procent van zijn omzet uit onlineverkoop haalt, wil het moederbedrijf van Kipling de groei van zijn e-commerce een boost geven. Net als andere kleding- en schoenenketens lijdt VF onder de gevolgen van de coronapandemie, waardoor de verkoop via de webshops is uitgegroeid tot de absolute groeimotor.

Hoge marge

Over de omzet en de winstcijfers van Supreme heeft James Jebbia altijd de lippen op elkaar gehouden. Uit de analistenpresentatie van VF blijkt dat het label voor het huidige boekjaar op een omzet van meer dan 500 miljoen dollar rekent, en nadien op een jaarlijkse groei van 8 tot 10 procent mikt. Met een operationele winstmarge van meer dan 20 procent scoort Supreme alvast beter dan de groepsmarge van 12,8 procent.