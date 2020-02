Mogelijke redding in zicht voor lingeriemerk Victoria's Secret

Het Amerikaanse winkelconcern L Brands is het bijna eens over de verkoop van zijn dochter Victoria's Secret aan investeerder Sycamore Partners, meldden Amerikaanse media. De lingerieketen kampt met tanend succes en stond al een tijd in de etalage.

Er is een deal in de maak over de verkoop van Victoria's Secret, meldden bronnen aan de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Sycamore Partners, een private-equitybedrijf uit New York, zou azen op het iconische lingeriemerk van de 82-jarige confectieveteraan Leslie Wexner. Een mogelijke overnameprijs is niet bekend.

Sycamore is gespecialiseerd in investeringen in retail en consumentengoederen en heeft zo'n 10 miljard dollar in beheer. Volgens zijn website is de strategie 'om samen te werken met managementteams om de operationele winstgevendheid en strategische waarde van hun activiteiten te verbeteren', maar de positie van Wexner blijft onduidelijk.

Schermvullende weergave Leslie Wexner (82) is de langstzittende CEO van Wall Street. ©BELGAIMAGE

Wexner

Begin deze maand gonsde het in de VS dat Wexner na 57 jaar - daarmee de langstzittende CEO op Wall Street - een stap opzij zou zetten aan de top van Limited Brands , zijn winkelconcern dat naast het iconische Victoria's Secret ook het verzorgingsmerk Bath & Body Works bezit. Dat bracht ook de geruchten over een verkoop van het lingeriemerk op gang.

Victoria's Secret, dat behalve lingerie ook pyjama's, parfums en andere accessoires verkoopt, draaide vorig jaar een omzet van 7,4 miljard dollar. Maar het bedrijf zit al jaren in een sukkelstraatje, wat de zet een gok maakt voor Sycamore. De slabakkende verkoopcijfers en de besmette reputatie van Victoria's Secret kostten L Brands bijna driekwart van zijn beurswaarde sinds de piek in 2015.

Vandaag is het modeconcern zo'n 6,66 miljard dollar waard. Het nieuws van de verkoop gaf het aandeel een zetje van 6 procent.

Vrouwonvriendelijk

In de laatste twee maanden van 2019 zakte de verkoop van Victoria's Secret met 12 procent. In november annuleerde het merk zijn jaarlijkse modeshow, die op zijn hoogtepunt in 2000 nog 12 miljoen kijkers kon lokken in de VS, wegens tanend succes: in 2019 konden de geairbrushte topmodellen, getooid met engelenvleugels, kant, strikjes en blinkende pushup-bh's - de zogenaamde Angels - nog maar 3 miljoen Amerikanen bekoren.

75 % Koersval Sinds de piek in 2015 verloor L Brands bijna driekwart van zijn beurswaarde.

Het hoge 'playboy'-gehalte van de lingerieontwerpen en modeshows wekten de kritiek op niet te stroken met het vrouwbeeld van 2020. Wat sexy was in de hoogdagen van Hugh Hefner, is dat in het #metoo-tijdperk niet meer. Het gedateerde en vrouwonvriendelijke imago werden versterkt toen vorige zomer bekend werd dat topman Wexner banden had met de Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein. Die wierp zichzelf op als scout van het prestigieuze merk, maar werd wel veroordeeld voor betaalde seks met minderjarigen.

Vorige week nog klaagden meer dan honderd lingeriemodellen de 'cultuur van misogynie' bij Victoria's Secret aan in The New York Times. Het artikel - 'Angels in Hell' - beschuldigt de voormalige L Brands-topmak Ed Razek van grensoverschrijdend gedrag. Hij zou modellen gevraagd hebben op zijn schoot te zitten, ze proberen te kussen en betasten, maar Razek, die vorig jaar opstapte, ontkent.

Ervaring