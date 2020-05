'Mondmaskers worden hét fashionitem van de volgende jaren'

Veritas

Veritas werd in 1892 opgericht door Jean-Baptiste Leestmans die een oude merceriewinkel kocht in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen. In 1913 heeft de familie dankzij de ondernemende zoon Felix al vijf winkels. Voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vluchtte de familie naar Nederland. Alle panden worden geplunderd en in 1919 trekt Felix naar de VS om koopwaar in te slaan. Felix werd gek verklaard maar de Amerikaanse waren hadden een enorm succes. In 1924 werd de naam Veritas (waarheid) gedeponeerd. Met de verkoop van naaigerief, modeaccessoires en beenmode is Veritas in 1930 een conceptstore avant la lettre.

In 1971 werd het logo met de gele knoop ingevoerd. Dat was goed voor bijna 100 procent naambekendheid. In 2005 werd het logo een limoengroene schijf. In 2015 kocht de investeringsmaatschappij Indufin een belang van 60 procent. Er werden testwinkels in Duitsland en Frankrijk geopend. Maar de buitenlandse expansie mislukte en Veritas balanceerde op de rand van het bankroet. In 2019 verkocht Indufin zijn participatie aan CIM Capital, Erwin Van Osta en Walter Van Gastel en er komt een schuldherschikking.

Veritas telt 750 werknemers, 127 winkels (zes in Luxemburg) en boekte vorig jaar een omzet 83 miljoen euro en een nettowinst van 6,5 miljoen.