Monsterverlies voor zieltogend Blokker

Op een omzet van 1,6 miljard euro boekt de winkelgroep 344 miljoen euro verlies. Ook 2018 wordt nog een moeilijk jaar.

De noodlijdende Blokker Holding heeft rampzalige cijfers over 2017 gepubliceerd. De holding boven het gelijknamige bedrijf heeft vorig jaar een nettoverlies geleden van 344 miljoen euro. Dat is bijna dubbel zoveel als in 2016. Toen boekte de holding een verlies van 180 miljoen euro op 2 miljard euro omzet. Ook het brutobedrijfsresultaat (ebitda) dook van 142 miljoen euro in de min naar een verlies van 231 miljoen euro.

We hebben een turbulent jaar achter de rug met de meest omvangrijke herstructurering en desinvesteringen ooit voor ons concern. Jeroen Visser CFO Blokker Holding

Ook de omzet van 1,6 miljard euro komt 20 procent lager uit dan vorig jaar. De omzetdaling wijt Blokker Holding aan de vele ketens die het verkocht heeft: onder andere Leen Bakker, Xenos en Bart Smit verdwenen uit de retailportefeuille. Ook de winkelsluitingen en tegenvallende commerciële resultaten spelen een grote rol in de lagere omzet. In België werden 63 van de 190 filialen Blokker-filialen gesloten waardoor 279 banen verloren gingen.

Eind 2019

Al sinds 2014 moet de holding grote verliezen incasseren. De concurrentie van de goedkopere en explosief groeiende speler Action en de opmars van de e-commerce leidden ertoe dat het Nederlandse bedrijf, bekend voor huishoudelijke benodigdheden, in een neerwaartse spiraal terechtkwam. De retailgroep kende dieprode cijfers in 2016 en volgens de toenmalige CEO, Casper Meijer, was het bloedvergieten nog niet gedaan.

Vier maanden geleden gaf hij een interview aan de Nederlandse krant De Telegraaf waarin hij zei dat de keten pas eind 2019 weer winst hoopt te maken. De topman moest het bedrijf in april verlaten en werd opgevolgd door gedelegeerd bestuurder Michel Witteveen.

Herstructureringen

Om het tij te keren heeft de groep heel wat ketens verkocht om zo volledig te kunnen focussen op Blokker. De reorganisatie en een reeks herstructureringen leidden tot hoge kosten. Zo is 154 miljoen euro van het verlies te wijten aan eenmalige herstructureringskosten. Ook de afboekingen zijn een streep door de rekening van de holding.

De verkoop van de verschillende winkelbedrijven was wel goed voor een opbrengst van 93,7 miljoen euro. Die opbrengst is volledig geïnvesteerd in de keten Blokker.

Betere vooruitzichten

Volgens het bestuur van de holding werpt de reorganisatie vruchten af. De nieuwe CEO Michel Witteveen verklaart in de toelichting bij de jaarresultaten dat hij een betere toekomst ziet. Zo beweert hij dat het bezoekersaantal gestegen is en dat er een omzetgroei is, maar Blokker Holding maakt geen concrete cijfers bekend. De bedrijfstop verwacht dat die trend zich zal doorzetten, maar 'een transformatie van deze omvang vraagt tijd'.