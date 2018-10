Mooi weer zet shoppingcenters een hak

Het aantal bezoekers in de shoppingcenters is deze zomer met 1,7 procent gedaald. Vooral in september was het goede weer de spelbreker.

In het derde kwartaal telden de 22 belangrijkste shoppingcenters 26.844.137 bezoekers. Dat zijn er 1,7 procent minder dan in dezelfde periode van 2017, blijkt uit cijfers van de sectororganisatie Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers (BLSC).

‘De uitzonderlijk goede zomer heeft ongetwijfeld een rol gespeeld. Zeker in de maand september, traditioneel een belangrijke winkelmaand, heeft het weer een negatieve impact gehad. Mensen zitten dan liever op een terrasje. Niet alleen de shoppingcenters hebben dat ondervonden. September was geen goede maand voor de retail in het algemeen’, stelt Luc Plasman, directeur van BLSC.

Opvallend is dat niet alle shoppingcenters een terugval noteerden. ‘Twaalf gingen erop achteruit. Tien gingen erop vooruit. Sommige centers zijn ook aangenamer om te bezoeken dan andere bij warm weer.'

'Bij zeer goed weer hebben vooral de buitenstedelijke shoppingcenters, de zogenaamde bestemmingshoppingcenters, het moeilijk. De helft minder regen en 55 procent meer zonne-uren dan vorig jaar hebben zich duidelijk laten voelen. Niet alleen in september, maar ook in juli', zegt Hans Van Laer, directeur marketing bij Ceusters-SCMS, de grootste onafhankelijke beheerder van shoppingcenters in ons land.

Over de eerste negen maanden van het jaar waren er 80.462.139 bezoekers in deze centra. Dat is een daling met 0,76 procent tegenover 2017. Voor het eerste kwartaal konden de shoppingcenters betere cijfers voorleggen dan het jaar voordien. In het tweede en derde kwartaal was dat niet het geval.

‘De hele retail, dus ook de shoppingcenters, kan niet ontkennen dat de opmars van e-commerce de kaarten schudt’, aldus Plasman.