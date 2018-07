Na Neckermann ook postorderbedrijf 3 Suisses failliet

De Belgische tak van de Franse webshop 3 Suisses is vorige week failliet verklaard. De eigenaar van 3 Suisses België, het Franse bedrijf Domoti, was enkele dagen voordien het faillissement gaan aanvragen.

De kans dat u niet wist dat 3 Suisses nog bestond, is reëel. In het boekjaar 2016 verkocht het voor amper 15 miljoen euro spullen. Het bedrijfsverlies bedroeg dat jaar 2 miljoen euro. Bij de Belgische tak werkten nog maar 18 mensen. Een curator gaat nu op zoek naar een overnemer.

Vorige eeuw was 3 Suisses wel een populair bedrijf. Het boekte succes door geregeld catalogussen op te sturen via de post. Wie iets wilde kopen, moest dat telefonisch doorgeven. Het product werd via de post naar de klanten gestuurd. Dat businessmodel raakte achterhaald toen webwinkels opkwamen.

Exact hetzelfde lot was Neckermann de voorbije jaren beschoren. De Belgische tak van het postorderbedrijf, dat niet verward mag worden met de gelijknamige reisaanbieder, ging failliet in 2012, 2014 en 2017. Na het derde faillissement verdween het merk in België. In Duitsland leeft het voort als webwinkel.