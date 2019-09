Na Uplace wankelt ook shoppingcomplex Neo 1

Na het debacle van Uplace rijzen steeds meer vragen over de haalbaarheid van het winkelcomplex Neo op de Heizel. Politiek, maar ook economisch, zijn er steeds meer twijfels.

Een jaar geleden werd in Brussel nog neergekeken op het volledig vastlopen van Uplace, het project van Bart Verhaeghe bij de brug van Vilvoorde. Uplace ‘light’, de afgeslankte versie, was in de ogen van de Brusselse politici niet langer de te vrezen concurrent. Vandaag liggen de kaarten totaal anders. In het beste geval zal Neo forse vertraging oplopen. Maar openen in 2023 is totaal onrealistisch.

Neo 1

Neo 1 is een gigantisch project: 72.000 m2 winkelruimte, honderden woningen (Besix/ CFE), een bioscoop (Kinepolis) en een vrijetijdsruimte. Het vergunningstraject loopt steeds meer vast. Vlaanderen weigerde een vergunning voor de aanpassing van een verbindingsweg met de Ring. Volgens de krant Le Soir moet worden gekeken naar een alternatief, een verbinding via de A12. De toestemming voor de aanpassing van het Gewestelijk Bestemmingsplan komt er maar niet. De buurtbewoners ien het project niet zitten en trokken met succes naar de Raad van State. De auditeur van het rechtscollege heeft ook voor de tweede versie van Neo 1 een negatief advies afgeleverd.

Neo 2

Brusselse politici willen ook het aangrenzende project Neo 2, de bouw van een internationaal congrescentrum, herbekijken. Unibail-Rodamco mag het winkelcomplex 'The Mall of Europe' enkel bouwen als het eerst zo’n 150 miljoen euro betaalt aan Brussel. Dat geld dient om het congrescentrum Neo 2 te financieren.

De Brusselse bestuurders hebben steeds meer twijfels bij de ruimere financiering van het congrescentrum. Er moet 20 jaar lang 20 miljoen euro op tafel worden gelegd, waarvan nog altijd 8,5 miljoen euro door het Brussels gewest. Dat is een stevig bedrag voor een stad die het financieel niet breed heeft.

Philip Close, de PS-burgemeester van Brussel, schakelde het Duitse adviesbureau JWC in om de haalbaarheid van het congrescentrum nog eens tegen de lamp te houden. JWC was positief, maar benadrukt de noodzaak van een samenwerking met Brussels Expo, jarenlang de kaskoe van de stad Brussel en een wingewest van de PS. Er moet volgens de consultants een gemeenschappelijke structuur komen voor het congrescentrum en de paleizen en een renovatie van de tentoonstellingshallen. Die werken zouden 150 à 200 miljoen euro kosten.

JWC ziet twee scenario’s. Een eerste waarbij Neo 2 overeind blijft, een tweede waarbij de plannen van Neo 2 worden opgeborgen en er een nieuw congrescentrum komt op de site van de paleizen. Close en de Brusselse regering zouden bereid zijn een en ander ‘zonder taboes’ te bekijken. Maar dat vraagt tijd. De politieke partijen moeten nog kleur bekennen in het dossier. De groenen die politiek veel sterker zijn geworden, zijn koele minnaars van Neo 1 en Neo 2.

Retailcrisis

Neo 1 wordt ook steeds meer bedreigd vanuit economische hoek. In vijf jaar tijd is de situatie in de retailsector totaal veranderd. De bakstenen winkel lijdt onder de opmars van de e-commerce en de gewijzigde winkelgewoontes (jongeren besteden minder aan mode).

Retailontwikkelaars gaan uit van een winstmarge van 15 à 20 procent op een project. Maar een project levert vandaag veel minder inkomsten op. Vijf jaar geleden zou een standaardwinkel (250 m2) in een complex als Uplace of Neo 1 zijn verhuurd tegen 1.000 euro per vierkante meter per jaar. Vandaag wil men nog maximaal 750 euro neertellen, zegt een kenner van de markt. Aan de verhoopte winstmarge van vijf jaar geleden is flink geknaagd.

‘Stop met de extra vierkante meters’, klinkt het in de retailsector. Aan de noordkant van Brussel is de voorbije drie jaar al heel wat capaciteit toegevoegd. Docks Bruxsel was goed voor 40.000 m2 extra. Over het succes van dat centrum zijn de meningen verdeeld.

En er komt nog extra winkelruimte in het Brusselse. De werken zijn begonnen voor de uitbreiding van Westland met 12.000 m² tot 50.000 m². De kans dat Woluwe Shopping naar 55.000 m² (+10.000 m²) gaat, is groot. En elke euro voor Neo 1 kan niet meer gaan naar de Nieuwstraat. Dat ligt politiek gevoelig.