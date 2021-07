Na decennialange familieruzie wordt Dr. Oetker in twee gehakt...

Richard Oetker in 2016. Hij was van 2010 tot 2016 CEO van Dr. Oetker, dat nu wordt opgesplitst.

De Duitste voedingsconcern Dr. Oetker wordt na een jarenlange familievete verdeeld onder verschillende erfgenamen.

Rudolf-August Oetker had in 2007 één wens op zijn sterfbed: 'harmonie en eendracht' onder zijn erfgenamen. Hij had acht kinderen uit drie huwelijken. Ieder kreeg 12,5 procent van de aandelen van het Duitse voedingsconcern Dr. Oetker. Wat volgde was allesbehalve harmonie.

Wat is Oetker Group? Oetker is vooral bekend van de diepvriespizza's. Het bedrijf werd na de Tweede Wereldoorlog uitgebouwd door Rudolf-August Oetker.

De 400 dochterondernemingen van Oetker Group draaiden samen 7,3 miljard euro omzet in 2020. Er werken meer dan 36.000 mensen voor Oetker Group.

De groep, 400 dochterondernemingen groot met een omzet van 7,3 miljard euro in 2020, was 14 jaar lang het onderwerp van een familievete. Het ene kamp verzamelde zich rond August Oetker, de oudste zoon uit het tweede huwelijk van de pater familias Rudolf-August. Hij had van zijn vader de opdracht gekregen om zijn halfbroer Alfred, de oudste zoon uit het derde huwelijk, klaar te stomen om de nieuwe Dr. Oetker te worden.

Dat zag August niet zitten. Volgens een documentaire uit 2018 heeft hij het nooit kunnen verkroppen dat hij nooit zo’n goede relatie had met zijn vader als zijn jongere halfzussen en -broers. Tussen 2010 en 2016 kon Richard Oetker, die door August in het zadel werd getild, als brugfiguur de vrede relatief goed bewaren.

Na zijn vertrek in 2016 verbitterde de relatie tussen de twee groepen rond August en Alfred, zeker omdat die laatste geen CEO mocht worden. August gaf Albert Christmann, geen lid van de familie, de leiding over het bedrijf. De sfeer verbitterde in de familie. Huwelijken werden zonder halfzussen en -broers gevierd, erfgenamen weigerden nog met elkaar te praten.

Het is niet verwonderlijk dat al jaren geruchten de ronde doen over een splitsing van het familiebedrijf. Makkelijk was dat niet. Er moest niet alleen beslist worden over het lot van 400 dochterondernemingen, ook de kunstcollectie van Rudolf-August, die vrijwilliger was voor de Waffen-SS tijdens de Tweede Wereldoorlog, en hotels over heel Europa moesten verdeeld worden.

Na 14 jaar ruzie is het doek nu gevallen. De groep rond Alfred neemt onder andere Henkell & Co, gespecialiseerd in mousserende wijn, de ijstaartproducent Martin Braun, de chemiefabriek Budenheim, de hotels van de Oetker Hotel Management Company en de kunstcollectie in handen.

Met dit besluit overwinnen de aandeelhoudersgroepen hun verschillende ideeën over het management en de strategie van de Oetker Group.

Het deel met de grootste omzet, waaronder de voedselproducenten met onder andere de bekende pizza's van Dr. Oetker en de bakmixen, worden eigendom van de groep rond August, die geleid wordt door zijn zoon Philip Oetker. Ook de brouwerijen van de Radeberger Group horen daarbij. De groep slaagde er ook in het onroerend goed en de grond van Brenner's Park-Hotel in Baden-Baden en het Hotel du Cap-Eden-Roc aan de Côte d'Azur te behouden.

'Met dit besluit overwinnen de aandeelhoudersgroepen hun verschillende ideeën over het management en de strategie van de Oetker Group', legt het bedrijf in een persbericht uit. De scheidingsovereenkomst is ondertekend door alle eigenaren.

In de aankondiging van het bedrijf staat dat de eigenaren en de adviesraad ervan overtuigd zijn 'dat bedrijven, die al gedecentraliseerd en onafhankelijk worden beheerd, met deze maatregelen onbelemmerde vooruitzichten op winstgevende groei zullen hebben'. Het is wachten op het oordeel van de toezichthouders in Duitsland of de splitsing effectief kan doorgaan.