‘Natuurlijk ben ik in paniek geweest'

Euro Shoe

Opgericht in 1950 onder de merknaam Shoe Post door de broers Albert en Omer Vanaudenhove wiens grootouders in 1925 een schoenenwinkel hadden in Diest. In 1960 veranderde de naam in Shoe Discount. In 1991 werd Bristol en Van Woensel in Nederland overgenomen. in 2004 wordt een distributiecentrum geopend in Beringen. In 2017 worden alle winkels Bristol.

Bristol telt nu 250 schoenen- en kledingwinkels, mooi verdeeld tussen België in Nederland. Boekte in 2018 253 miljoen euro omzet en 6,2 miljoen euro verlies. De cijfers van vorig jaar zijn nog niet vrijgegeven. In België komt 70 procent van de omzet uit schoenen, in Nederland is dat 50/50.

Stelt 1.500 mensen te werk.

Belangrijkste concurrenten: VanHaren, Scapino, Primark, Zara, online.