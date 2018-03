Nederlanders openen aanval op Brantano, Shoe Discount en co.

De Nederlandse schoenwinkelketen vanHaren wil dit jaar 11 winkels openen in België. Vorig jaar opende het er vijf.

Het is vanHaren menens met zijn voornemen om voet aan de grond te krijgen in België. Vorig jaar opende de keten vijf winkels in ons land. Dit jaar komen er elf bij.

Onze doelstelling is om vanHaren de komende jaren in heel België te vestigen. Krein Bons CEO vanHaren

'Onze doelstelling is om vanHaren de komende jaren in heel België te vestigen. In 2019 zullen we ook een eerste stap zetten in Wallonië', zegt CEO Krein Bons aan de nieuwssite Nu.nl.

VanHaren profileert zich met lage prijzen en gaat zo de concurrentie aan met publieksketens als Bristol, dat in handen van de Limburgse ondernemersfamilie Vanaudenhove is en tot voor kort Shoe Discount heette. De Nederlanders komen ook in het vaarwater van Brantano - in handen van de Belgische modegroep FNG - en Schoenen Torfs, dat in een iets hogere prijsklasse zit en gecontroleerd wordt door CEO Wouter Torfs en zijn familie.

Grote Duitse moeder

VanHaren is een Nederlandse keten, maar zit in de portefeuille van de Duitse schoenenreus Deichmann, die voor 100 procent in het bezit is van de gelijknamige stichtersfamilie. De groep heeft 3.989 winkels in 25 Europese landen en in de VS, en telt 39.000 werknemers. Vorig jaar verkocht ze voor 5,8 miljard euro aan schoenen, waarvan 60 procent buiten Duitsland.

Door zijn grote schaal heeft de keten een voorsprong op kleine concurrenten. Hoe groter schoenbedrijven zijn, hoe makkelijker ze lage prijzen kunnen afdwingen bij hun leveranciers en hoe meer winst ze kunnen boeken.

Voor de Belgische ketens is de komst van vanHaren slecht nieuws, want al jaren gaat het moeilijk in de schoenenmarkt. Door de opkomst van e-commerce - en zeker van de webwinkel Zalando - wordt de concurrentie steeds feller.