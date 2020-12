Nederlanders slepen Belisol-familie voor de rechter

Nederlandse investeerders hebben een claim ingediend tegen leden van de familie Alen, de eigenaar van de ramen- en deurenspecialist Belisol. Ze menen dat ze ‘misleid en bedrogen’ zijn. De familie ziet de actie als ‘een poging tot intimidatie’.

Wie Belisol hoort, denkt onmiddellijk aan ramen, deuren en showrooms. En aan de familie Alen, de eigenaar van het bedrijf. Minder bekend is dat de familie in 2016 via de Nederlandse vennootschap Degree-n ook actief werd in een duurzaam verwarmingsalternatief in de vorm van warmtepanelen.

Een succes werd het niet, integendeel. In die mate zelfs dat het bedrijf in 2019 failliet werd verklaard. Een faillissement dat nu verschillende staartjes krijgt, waaronder een rechtszaak van enkele Nederlandse investeerders, leren juridische documenten.

Warmtepanelen

De rechtszaak draait rond Degree-n en het partnerschap dat opgezet werd met Eugène Alen, staat te lezen in een verslag van de curator van Degree-n.

Hij schrijft dat de investeerders in de zomer van 2018 samen met Eugène Alen een joint venture (DGRN Holding) oprichtten rond infraroodwarmtepanelen. Elke partij zou 1 miljoen euro inbrengen en de drie investeerders daarbovenop nog 400.000 euro als werkkapitaal voor de joint venture en om aan lopende betalingsverplichtingen te voldoen.

Maar er ontstonden snel problemen. De investeerders stortten het geld, maar Alen niet. Volgens het verslag van de curator gaf hij aan dat hij zijn inbreng wou verrekenen met zijn vordering op Degree-n, die naar verluidt oploopt tot 2,6 miljoen euro.

De Nederlandse investeerders hebben een claim ingediend tegen 17 partijen voor misleiding en bedrog. De familie Alen ziet de actie als een poging tot intimidatie.

De drie investeerders menen ook dat Degree-n geen unieke en innovatieve technologie uitvond, maar alleen als doorgeefluik diende voor een Aziatisch product. Ze vinden dat ze misleid en bedrogen zijn en ‘een kat in een zak’ kochten.

Ze hebben een claim ingediend tegen 17 partijen (waaronder de familiale Group A en alle leden van de familie Alen die er actief zijn) voor misleiding en bedrog. De zaak wordt midden januari mondeling behandeld voor de rechtbank.

Intimidatie

Group A bevestigt de dagvaarding door de investeerders. Ze stelt dat de Nederlanders er 'compleet en ten onrechte aan voorbijgaan’ dat Group A op geen enkele wijze heeft deelgenomen in Degree-n en DGRN. ‘Alleen Eugène Alen heeft destijds een deelname gehad in Degree-n. Dat ging om een privé-investering. Group A en de andere leden van de familie zijn daaraan vreemd’, reageren ze. De familie ziet de actie als ‘een poging tot intimidatie’

Group A stelt ook dat de investeerders haar onder druk hebben proberen te zetten via het uitvoeren van een bewarend beslag. ‘Na derdenverzet van Group A is dat beslag opgeheven en zijn die partijen zelfs veroordeeld wegens tergend en roekeloos beslag’, onderstreept de familiale groep.

In andere juridische documenten die De Tijd kon inkijken, blijkt dat een soortgelijk juridische dispuut ontstond tussen de vastgoedbaron Frank Zweegers - in België bekend als de voormalige eigenaar van de Financietoren in Brussel - en de familie Alen. Het dispuut belandde voor de rechter, waar Zweegers in kort geding ongelijk kreeg. Uiteindelijk legden de partijen het conflict bij via een minnelijke schikking.

Curator

Dat het faillissement van Degree-n nog niet afgehandeld is, blijkt ook uit het feit dat Group A en Eugène Alen onderhandelen met de curator van de vennootschap. In diens verslagen blijkt dat Degree-n zo’n halfjaar voor zijn faillissement 0,5 miljoen euro overmaakte aan Group A. Dat een maatschappij uit dezelfde groep als Degree-n prioritair werd behandeld, kan voor curator Daniël de Haan niet door de beugel.

Group A, die al enkele maanden een minderheidspartner zoekt, bevestigt dat de Haan een verduidelijking vroeg over die betaling, maar zegt dat ze niet betrokken is bij Degree-n of een verbonden entiteit. ‘De enige link tussen Group A en Degree-n bestaat uit die betaling. Die is niet meer dan de uitvoering van een door Degree-n niet betwiste betalingsverplichting’, luidt het.

De curator viseert Eugène Alen ook voor zijn handelingen als zaakvoerder van Degree-n. Hij moest die rol overnemen nadat manager Ed Van Piggelen en zijn managementvennootschap failliet verklaard werden. Degree-n heeft ruim 900.000 euro te vorderen van Van Piggelen. Een deel van dat geld werd gebruikt voor privédoeleinden, oordeelt de curator.

Hij hoopt voor de schuldeisers van Degree-n - waartoe ook Group A zou behoren - een miljoenenbedrag te recupereren. Ook hier lopen er onderhandelingen met Eugène Alen en zijn raadgevers.

Alen zegt dat hij zal aantonen dat zijn vertrouwen misbruikt is door de Nederlanders. ‘De passende tegenvorderingen zullen worden gesteld en Eugène Alen neemt aan dat de curator van Degree-n zelf ook initiatieven zal nemen’, luidt het. Group A onderstreept ook hier dat het ‘op geen enkele wijze betrokken is’ en geen enkele schuld heeft ten aanzien van de Nederlandse eisers.