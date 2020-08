Nederlanders willen Brantano niet meer

'In de onderhandelingen met de curatoren is gebleken dat er geen ruimte was om tot de uitwerking van een levensvatbaar plan voor de herstart van Brantano te komen. Elke dag dat de winkels niet opengaan, is er een te veel.' Ziengs wenst de curatoren 'veel succes en wijsheid' in de onderhandelingen met de andere kandidaat-overnemers.

Winkels open

Het lijkt erop dat er een kink in de kabel is tussen de curatoren en Ziengs. Maar Ziengs-woordvoerder Ellen van Acht weerlegt dat het bedrijf ontevreden is over de curatoren. 'Dat is niet zo. In Nederland duurt de afhandeling van een faillissement veel langer', zegt ze. 'Maar daar blijven de winkels tijdens een faillissement wel open.'