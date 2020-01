Nederlands Jumbo valt voor Belgisch winkeldisplay

De Nederlandse supermarktgroep Jumbo vervangt haar 150.000 traditionele kartonnen promodisplays door 5.000 herbruikbare displays van de Belgische kmo Pure Value.

Feest in Sint-Amands. Na ruim twee jaar sleutelen aan haar herbruikbare winkeldisplay Proteus heeft de kmo Pure Value een eerste grote vis aan de haak geslagen. Jumbo, na Albert Heijn de grootste supermarktgroep van Nederland, koopt 5.000 herbruikbare displays. Pure Value ziet zijn omzet in één klap verdubbelen tot 3 miljoen euro.

We staan er tijdens een bezoek aan de supermarkt niet bij stil, maar de promotionele displays die producten extra in de kijker zetten, laten een enorme kartonnen afvalberg achter. Wereldwijd gaat het jaarlijks om 1 miljard kilogram karton dat na eenmalig gebruik bij het afval belandt, zegt Geert Marivoet. De medeoprichter en CEO van Pure Value heeft dertig jaar ervaring in de verpakkings- en display-industrie.

Samen met zijn compagnon Bram Van Schijndel zocht en vond hij een oplossing voor ‘het circus van verspilling en inefficiëntie’. Anders dan de traditionele kartonnen displays is Proteus een herbruikbaar stevig frame van aluminium dat opvouwbaar en telescopisch is, waardoor het kan worden aangepast voor zowat alle producten, van grote flessen tot kleine tandpastatubes.

Dankzij de wielen kan het display verplaatst worden. Alleen de specifieke promohoes die leveranciers als Danone, AB InBev en Procter & Gamble voor branding en communicatie over het frame schuiven, is nog van karton. Zo verbruikt Proteus 85 procent minder karton dan de andere promo-opstellingen. Het duurzame display kan 250 keer hergebruikt worden, goed voor een levensduur van vijf jaar.

Realtime meten

Ons winkeldisplay bespaart niet alleen karton, het meet ook in realtime hoe de verkoop loopt. Geert Marivoet Medeoprichter van Pure Value

Een bijkomend voordeel is dat Proteus technologie draagt die de supermarkt en haar leveranciers inzicht geeft in hoe de promotie loopt. Sensoren monitoren het gewicht van het display, zodat in realtime te zien is hoeveel producten nog op het display staan. Een app waarschuwt als het display bijgevuld moet worden. ‘Bij de traditionele displays weten merken of retailers vaak niet eens of de meerverkoop door de promotie in de rekken of via de display gebeurt’, zegt Marivoet.

Het Nederlandse Jumbo stapt als eerste grote retailer over op de duurzamere displays in al zijn winkels in Nederland en België. Ook het Nederlandse Plus Retail is klant. In ons land gebruiken merkenfabrikanten de Proteus-displays in winkels van Delhaize, Carrefour en Intermarché, maar zijn het nog geen permanente opstellingen. Buiten Europa vond Proteus al klanten in Canada, Zuid-Afrika, Dubai en Japan.

Pure Value haalde de voorbije jaren 2 miljoen euro op bij een businessangel en bij ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Om het display technologisch voort te ontwik- kelen en de verkoop te versnellen kijkt de kmo met een tiental medewerkers uit naar een kapitaalverhoging van 3 tot 4 miljoen euro, bij de bestaande en nieuwe investeerders.