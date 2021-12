Nederlands retailicoon De Bijenkorf in Thaise handen

Het was afgelopen zomer al duidelijk geworden dat de Brits-Canadese familie Weston haar Europese warenhuizen wilde verkopen nadat pater familias Galen Weston eerder dit jaar was overleden.

In die Europese winkelportefeuille bevinden zich de vier Nederlandse vestigingen van De Bijenkorf - de groep is ook in ons land actief als onlinewinkel -, vier warenhuizen van de Britse luxeketen Selfridges en de Ierse warenhuisketens Brown Thomas en Arnotts.

Een consortium rond haar Central Group-conglomeraat en de Oostenrijkse investeerder Signa Holding neemt de Europese winkels van de Westons over. Sinds ze in het midden van de jaren 50 het eerste warenhuis van Thailand openden, zijn de Chirathivats uitgegroeid tot een van de rijkste families van Azië.

Chrysler Building

Signa is de investeringsmaatschappij van de Oostenrijkse vastgoedtycoon René Benko, die vandaag al eigenaar is van de grote Duitse warenhuisketen Karstadt. Benko is ook gedeeltelijk eigenaar van de bekende Chrysler Building in New York.