Nederlands vanHaren neemt 40 Brantano-winkels over, geen personeel

De vestigingen, die allemaal in Vlaanderen liggen, wordt omgebouwd tot vanHaren-winkels. Ze heropenen vanaf 1 februari. Met de overname breidt vanHaren in ons land uit van 16 naar 56 winkels.

De Nederlanders nemen geen personeel over. Brantano-werknemers kunnen wel solliciteren om bij de nieuwe eigenaar aan de slag te gaan. 'We staan er heel erg voor open om oud-Brantano werknemers als nieuwe collega's in de vanHaren-familie te verwelkomen', zegt het bedrijf in een communiqué. Het faillissement van Brantano zette 647 werknemers op straat.

Duitse moloch

VanHaren is eigendom van Deichmann, een Duitse modemoloch. Het familiebedrijf heeft meer dan 4.200 winkels in 30 landen, onder andere in Europa en in de VS. Er werken 43.000 mensen. Deichmann verkoopt jaarlijks 74 miljoen paar schoenen en boekt 5,8 miljard euro omzet.