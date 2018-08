Nederlandse Colruyt-rivaal Jumbo maakt vaart met Belgische offensief

De supermarktketen heeft inmiddels de eerste contracten voor Belgische filialen op zak.

Dat maakte Jumbo bekend bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers. Het is de prijsbreker ernst met zijn expansieplannen in België. Er is ook een organisatie opgetuigd die verantwoordelijk wordt voor Jumbo België. Eerder al had Jumbo zwaargewicht Peter Isaac vastgelegd om de nieuwe Belgische divisie te leiden. Isaac verdiende zijn strepen bij de Belgische divisie van Lidl.

De concrete plannen van Jumbo betekenen vooral kopzorgen voor Colruyt. De koers van het aandeel kreeg een maand geleden op Euronext Brussel al een behoorlijke tik nadat de analisten van Exane nadrukkelijk hadden gewaarschuwd dat Jumbo Colruyt wel eens behoorlijk pijn kan doen op zijn thuismarkt. Ook vandaag hangt Colruyt onderaan op het Brusselse koersenbord.

Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste Jumbo-winkels in België openen. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers repte het bedrijf niet over een tijdspad.

Jumbo sloot de eerste zes maanden van het jaar af met een omzet van 3,9 miljard euro, 4 procent meer dan in de meetperiode een jaar eerder. Het is daarmee goed voor een marktaandeel van 19,5 procent in Nederland, achter leider Albert Heijn.