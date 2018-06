Nederlandse dochter Fiets! krijgt uitstel van betalingen

De Nederlandse fietsenketen Hans Struijk Fietsen, sinds 2015 eigendom van het Belgische Fiets!, verkeert in financiële problemen.

Fiets! werkte sinds eind vorige maand aan een verkoop van de Nederlandse dochter. Dat proces kende niet de gewenste afloop, zo erkent Michel Verhaeren, de oud-wegenbouwer en nu CEO van Vermec. ‘Er was interesse voor enkele winkels , maar niet voor allemaal. Dat volstond niet om de schulden te dekken.’

Hans Struijk Fietsen belandde in moeilijkheden door de online prijsbrekers , die actief zijn op de Nederlandse markt. Met een ‘fysieke keten op dure locaties’ is het niet gemakkelijk om te concurrent met die prijsbrekers, zo stelt Verhaeren.

Liquiditeitsproblemen

De verkoop van Hans Struijk Fietsen past in plannen van Fiets! om de Nederlandse markt te verlaten en zich te focussen op de Belgische thuismarkt . Fiets! heeft er een zwaar jaar op zitten. Hendrik Winkelmans, die de keten in 2010 uit de grond stampte, vertrok als CEO.

De Nederlander is erg prijsbewust bij de aankoop van een fiets. Belgen zijn nog meer gesteld op kwaliteit en dienstverlening

Bij zijn vertrek erkende hij dat Fiets! met liquiditeitsproblemen kampte in 2017. Het bedrijf voerde een kapitaalverhoging van 2,5 miljoen euro door. Dat geld was nodig voor een update van de IT-infrastructuur en een nieuwe hoofdzetel in Temse.