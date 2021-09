Nederlandse eroticaketen Christine le Duc onder één dak met EasyToys

EQOM Group ontstond uit het samengaan van de eroticahandels EDC Retail en Eropartner onder impuls van het investeringsfonds Waterland. EDC Retail nam eerder de bekende eroticamerken Pabo en Beate Uhse over. EQOM is ook eigenaar van easytoys.nl, een erotische webshop die in Nederland en België meer dan 100.000 bezoekers per dag ontvangt.

Christine le Duc was tot in 2017 eigendom van het Duitse Beate Uhse, maar werd verkocht aan een Ierse investeringsmaatschappij. Een groep Nederlandse investeerders kocht het bedrijf weer over, maar de voorbije jaren kreeg het klappen. Van de 21 winkels in Nederland blijven er nog 5 over. Het bedrijf is in ons land alleen met een webshop actief.