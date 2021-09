Nederlandse retailveterane moet dominantie Bol.com verzekeren

Met het afscheid van Huub Vermeulen als CEO van Bol.com komt retailveterane Margaret Versteden-Van Duijn aan het hoofd van de Nederlandse marktleider in e-commerce. Haar voornaamste taak: de buitenlandse concurrentie op afstand houden.

Het vertrek van de 56-jarige Huub Vermeulen betekent een serieuze aderlating voor Bol.com. Al in 1999 kwam de Nederlander aan boord van wat toen niet meer dan een onbenullige online boekenwinkel was. 'Toen ik aan boord kwam, was Bol.com een bedrijfje van een man of twintig', vertelde Vermeulen, die jarenlang directeur operaties was, vorig jaar in een gesprek met De Tijd.

Nadat de immer bescheiden Nederlander de fakkel in 2017 had overgenomen van de flamboyante Bol.com-vader Daniel Ropers, beloofde hij dat onder zijn auspiciën 'niets zou veranderen'. Die belofte is hij niet nagekomen, want Bol.com groeide uit tot de mastodont die het vandaag is. Terwijl het bedrijf bij het aantreden van Vermeulen een omzet van 1,6 miljard euro draaide, was dat vorig jaar 4,3 miljard.

Door de coronapandemie heeft de e-commercereus er een topjaar op zitten.

Voor de toekomst is de grote vraag: hoe blijft Bol.com de grootste? Die taak rust op de schouders van Versteden-van Duijn.

Met de coronapandemie die e-commerce deed floreren als nooit tevoren, kan je 2020 echter moeilijk een doorsneejaar noemen. Toch ziet Ahold Delhaize, dat sinds 2012 eigenaar is van de webwinkel, de toekomst door een roze bril. Specifiek voor de online verkoop voorziet het moederbedrijf dit jaar een omzetstijging van liefst 40 procent.

Om dat waar te maken rekent de moedergroep op Margaret Versteden-van Duijn, die momenteel platformdirecteur is bij Bol.com. Onbeslagen komt de opvolgster van Vermeulen niet op het ijs. Ze bekleedde de voorbije zes jaar verschillende directiefuncties bij de online verkoper. 'Ik vind het een eer en een geweldige kans om de leiding over te mogen nemen van deze mooie organisatie', zegt ze in een persbericht.

De 45-jarige Versteden-van Duijn groeide op in Australië, waar ze bedrijfskunde studeerde in Melbourne. Rond de eeuwwisseling ruilde ze met haar gezin 'the lucky country' in voor Nederland en begon ze aan de uitbouw van een stevige carrière in de retailwereld.

Bij het consultancybureau Bain & Company was ze gespecialiseerd in retail en e-commerce. Later stuurde ze bij Nike de digitale verkoop aan in 21 landen. Net voor haar overstap naar Bol.com was Versteden-van Duijn - die in 2018 naast de titel van Nederlandse topvrouw van het jaar greep - eindverantwoordelijke voor Noord-Europa bij de Amerikaanse sportartikelenreus.

Die bagage komt zeker van pas om de dominante positie van 'de winkel van ons allemaal' in stand te houden. Bol.com heeft een marktaandeel van 35 procent in Nederland, voor de andere Nederlandse webreus Coolblue. Toch is het vooral de opmars van Amazon die met argusogen gevolgd wordt in Zaandam, waar Bol.com kantoor houdt.

Commissies omlaag

Nadat de mastodont vorig jaar zijn intrede had gemaakt op de Nederlandse markt, haalde retailveterane Versteden-van Duijn alles uit de kast om het Amerikaanse geweld het hoofd te bieden. Ze riep een modeafdeling in het leven en zette het mes in de commissies die Bol.com afroomt. Zo houden de verkopers meer over als ze hun producten via het platform aan de man brengen en ziet Bol.com zijn assortiment uitbreiden.