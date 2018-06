Nederlandse supermarkt Jumbo richt Belgische dochter op

Afgelopen maandag werd in Antwerpen de bvba Jumbo België opgericht, blijkt uit een bijlage van het Belgisch Staatsblad. Het bedrijf is de dochter van de Nederlandse supermarktgroep Jumbo.

Die heeft eind 2017 aangekondigd dat ze winkels wil openen in België. Wanneer precies, is niet duidelijk. Het zal zeker voor na 2018 zijn, zei financieel directeur Ton van Veen.

Jumbo is op Albert Heijn na de grootste keten van Nederland. Het bedrijf ontstond 90 jaar geleden in Veghel. Dat ligt vlak bij de Belgische grens, tussen Eindhoven en 's-Hertogenbosch. Ook in Breda heeft Jumbo een magazijn dat vlak bij België ligt. Jumbo is volledig in handen van de familie Van Eerd, die ook de Nederlandse restaurantketen La Place controleert.