Nederlandse verpakkingsvrije onlinesupermarkt komt naar België

Het begon met wat glazen IKEA-bokalen in een Rotterdamse slaapkamer. Vandaag komen voedingsreuzen als Heinz en Haribo bij Pieter Pot aankloppen voor hulp in de strijd tegen de wegwerpverpakking. 'Wij zijn geen vingerwijzers, we creëren iets wat je gewoon wíl.'

Boodschappen aan huis geleverd, niet verpakt in wegwerpplastic, maar netjes in glazen potten, die steeds hergebruikt worden. En dat tegen dezelfde prijzen als in de gewone supermarkt. Zo wil Pieter Pot de drempel om duurzamer te consumeren verlagen. De Nederlandse start-up, in 2019 opgericht door Jouri Schoemaker en Martijn Bijmolt, kon al 30.000 Nederlanders overtuigen om zo 'verpakkingsvrij' boodschappen te doen. Nu maakt het snelgroeiende bedrijf de oversteek: vanaf donderdag is de dienst ook overal in Vlaanderen en Brussel beschikbaar.

Pieter Pot koopt producten als noten, pasta, olijfolie of wasmiddel aan in bulk. Die worden in maatwerkbedrijven in porties verdeeld in glazen bokalen en dan aan huis geleverd bij de klant. Op dat moment worden ook de lege bokalen opgepikt. Die worden gewassen en dan begint het hele proces opnieuw. Zo bespaarde de Nederlandse start-up al ruim een miljoen wegwerpverpakkingen.

Schermvullende weergave Pieter Pot levert boodschappen aan huis in herbruikbare glazen bokalen. ©Pieter Pot

'Elke keer dat je voor boodschappen in herbruikbare potten kiest, verklein je je CO2-voetafdruk', zegt Schoemaker. 'De klimaatimpact van de productie van glazen potten is groot, maar wordt gespreid over de vele keren dat die verpakking hergebruikt wordt. Daartegenover staat het dubbele transport door het retourproces, maar uit analyses blijkt dat de totale klimaatimpact van onze service toch lager is dan wegwerpverpakkingen.'

Ecowarriors

'Ik geloof heilig dat, als de duurzame keuze ook de verleidelijke keuze wordt, transitie mogelijk wordt', zegt Schoemaker. 'Er bestaat al een kleine groep 'ecowarriors', die fervent hun inkopen doen in verpakkingsvrije supermarkten in steden', zegt Puck Schaaphok, die verantwoordelijk wordt voor Pieter Pot in België. 'Maar er is een nog veel grotere groep van 'eco-minded' mensen, die zich willen inzetten om duurzamer te leven, maar tegen praktische drempels aanlopen.'

Een zo groot mogelijke groep die een stukje duurzamer consumeert, genereert meer impact dan een kleine groep consumenten die de perfectie nastreeft. Jouri Schoemaker Oprichter Pieter Pot

Bij die laatste groep liggen volgens Schoemaker en Schaaphok de kansen. 'Een zo groot mogelijke groep die een stukje duurzamer consumeert, genereert meer impact dan een kleine groep consumenten die de perfectie nastreeft', zegt Schoemaker. 'Wij kiezen ook voor positieve communicatie: we zijn geen vingerwijzers, maar bieden iets aan dat je gewoon wíl.'

De interesse in België is er alvast: 8.000 mensen staan al op een wachtlijst. 'De vraag komt uit het hele land', zegt Schaaphok. 'Van de grote steden tot meer afgelegen dorpjes. Daar bieden we ook een meerwaarde, want op het platteland vind je geen hippe zero-wastesupermarkten zoals in de stad.'

Ook financieel wil Pieter Pot verpakkingsvrij winkelen aantrekkelijk maken. De producten liggen in dezelfde prijscategorie als in de traditionele supermarkten en ook de bezorgkosten zijn gelijkaardig - bij bestellingen boven 60 euro is levering zelfs gratis.

Schermvullende weergave Puck Schaaphok en Jouri Schoemaker. ©Pieter Pot

Opschalen

Door zijn complexere logistiek heeft Pieter Pot wel meer operationele kosten dan de traditionele spelers. Dat maakt het businessmodel van de start-up erg krap. 'Om te kunnen concurreren met de gevestigde waarden moeten we aan dezelfde standaarden voldoen', zegt Schoemaker. 'Dus rekenen we die extra kosten niet door aan de klanten. Doen we dat wel, dan verliezen we net dat bredere publiek waar we zo op mikken. We willen het voor iedereen mogelijk en bereikbaar maken, dus we kiezen voor volume.'

De enige manier om rendabel te worden is dus: vergroten. En daar liggen nu ook de prioriteiten van Pieter Pot. Na België volgt volgend jaar de lancering in Duitsland. 'Parallel met de geografische uitbreiding bekijken we welke verbeteringen haalbaar zijn om nog meer consumenten te bereiken: ons assortiment uitbreiden, een app lanceren, een eigen pot ontwikkelen om de distributie te stroomlijnen, het statiegeld op de potten verlagen... Zo moeten we eind volgend jaar rendabel kunnen zijn. Dan wordt de vraag hoe we de groei voortzetten, en kijken we naar Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.'

1 miljoen verpakkingen Sinds zijn ontstaan in 2019 bespaarde Pieter Pot al ruim een miljoen wegwerpverpakkingen.

Tot die tijd krijgt Pieter Pot de steun van drie investeringsfondsen met een focus op duurzaamheid, die in november vorig jaar 2,7 miljoen euro investeerden. Een nieuwe kapitaalronde zou nog voor het einde van het jaar rond zijn. 'Als het ons lukt de businesscase gezond te krijgen, kunnen we heel disruptief zijn, want dan gaan ook de grote poppetjes bewegen', zegt Schoemaker.

Die beweging is nu al merkbaar. Pieter Pot is met meerdere supermarktketens, ook in België, in gesprek over mogelijke samenwerkingen. Met voedingsreuzen als Heinz, Callebaut of Haribo zijn er akkoorden om hun producten te verdelen in Pieter Pot-bokalen. 'Die bedrijven grijpen in in hun keten om in bulk te kunnen leveren bij ons. Op dat soort impact mikken we.'