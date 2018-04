Nestlé op de knieën voor Colruyt en co.

Nu door een ruzie steeds meer Nestlé-producten uit de rekken van Colruyt verdwijnen, lijkt het Zwitserse bedrijf zijn prijzen te verlagen. 'Maar een akkoord is er nog niet.'

De bitse ruzie tussen de Zwitserse levensmiddelenproducent Nestlé en Colruyt is nog niet voorbij, maar het einde lijkt in zicht. In februari haalde Colruyt meerdere Nestlé-producten zoals Nesquik, Herta en Kitkat uit de rekken. Enkele andere Europese supermarkten zoals het Duitse Edeka en het Franse Intermarché deden hetzelfde.

Nestlé heeft een voorstel gedaan, maar dat is momenteel nog niet aanvaardbaar. Markus Mosa CEO Edeka

De supermarkten eisten samen - via hun samenwerkingsverband Agecore - dat Nestlé zijn prijzen verlaagt. Daar gingen de Zwitsers niet op in. In een interview met de Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung maakte Nestlé CEO Ulf Mark Schneider gewag van een 'agressieve en Europees gecoördineerde actie'.

Maar stilaan lijkt Nestlé door de knieën te gaan. Vorige week maakte de Duitse krant Frankfurter Allgemeine gewag van een nakend akkoord, waarbij Nestlé toegevingen zou doen.

Vooruitgang

Vandaag (dinsdag) laat ook Markus Mosa, de CEO van Duitslands grootste supermarktketen Edeka, uitschijnen dat de strijd bijna over is. 'We maken vooruitgang en we willen het gevecht beëindigen', zegt hij aan het persbureau Reuters.

57 Producten Momenteel zijn 57 producten niet meet te koop bij Colruyt. Twee maanden geleden waren nog maar 18 producten uit de rekken verdwenen.

Al moet Nestlé nog meer toegeven. 'Nestlé heeft een voorstel gedaan, maar dat is momenteel nog niet aanvaardbaar.'

Bij Colruyt klinkt dezelfde boodschap: 'De onderhandelingen gaan de goede richting uit, maar er is nog geen akkoord', laat de Belgische supermarktgroep weten.

Boycot

Dat Nestlé buigt, is wellicht te verklaren doordat de boycot steeds groter werd. In eerste instantie boycotte Edeka 20 procent van de verkoop van Nestlé. Sinds begin deze maand is dat 30 procent.

Ook bij Colruyt verdwijnen steeds meer Nestlé-producten uit de rekken. Eind februari waren minstens 18 producten niet meer te krijgen. Vandaag zijn dat er op zijn minst 57.