Netflix en Walmart werpen zich samen op merchandising

De streamingdienst Netflix heeft de Amerikaanse supermarktketen Walmart gestrikt om de merchandising van een paar van zijn bekendste series op zich te nemen. Het gaat om de grootste deal in zijn soort ooit.

Een cassettespeler van de serie 'Stranger Things', een doe-het-zelfbox van het bakprogramma 'Nailed It' of een T-shirt van de jongste Netflix-hit 'Squid Game', vanaf nu zijn ze allemaal op de speciale Netflix-hub van Walmart te vinden. De Amerikaanse supermarktketen heeft een deal met Netflix gesloten om de afgeleide producten van zeven shows op diens onlineplatform aan te bieden. Als de samenwerking aanslaat, kan ze worden uitgebreid. Het plan is om op de Walmart-site een tool te installeren, waar fans kunnen stemmen over welke merchandisingproducten ze nog gecreëerd willen zien.

Eerder dit jaar lanceerde Netflix al een eigen online winkel: de Netflix shop, waar het onder meer T-shirts van Adam van 'Sex Education' en een bijzettafeltje van 'Lupin' aanbiedt. Terwijl die eigen webshop vooral gericht is op een jong en stedelijk publiek, is het plan om via Walmart de massa te bereiken. Het potentieel is groot. Elke week bezoeken 150 miljoen klanten de Walmart-winkels. Het onlineplatform trekt 125 miljoen maandelijkse bezoekers aan.

Haperende groei

De deal moet Netflix helpen de grootste streamingdienst ter wereld te blijven. Terwijl het de jongste jaren vooral bezig was overal ter wereld nieuwe films en series te ontwikkelen, dwingt een haperende groei de gigant om nieuwe paden te bewandelen. Naast merchandising - waar concurrenten als Disney+ al mijlen verder staan - werkt het ook aan eigen videogames en evenementen waar fans zich in de wereld van hun favoriete show kunnen onderdompelen.

Met de merchandising willen we meer tractie creëren voor onze belangrijkste titels. Reed Hastings Netflix-topman

De extra inkomsten die daaruit voortvloeien, zijn mooi meegenomen, maar de zijsprongen dienen vooral om meer abonnees te lokken. 'Het verbetert onze service en het doel is meer tractie te creëren voor onze belangrijkste titels', zei Netflix-topmans Reed Hastings onlangs in een gesprek met Wall Street-analisten. 'Zo willen we onze abonnementsdienst laten groeien en belangrijker worden in het leven van mensen.'