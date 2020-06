Niemand bij FNG trok aan de alarmbel...

Hoe is het mogelijk? Die vraag rijst nadat modegroep FNG donderdag vernietigende cijfers van 2019 heeft opgebiecht. Vooral de raad van bestuur en revisor Mazars lieten steken vallen. Uiteindelijk drukte de beurswaakhond op de rem.

'Bij FNG liepen niet alleen de afgelopen twee jaar dingen mis. Dit is al minstens vijf jaar bezig.' Bronnen die het dossier-FNG goed kennen geven aan dat al jaren opvallende dingen gebeuren bij het bedrijf, en vooral bij de boekhoudafdeling. Maar niemand greep in. Verschillende verantwoordelijken hadden de huidige problemen kunnen vermijden.

1. De raad van bestuur

Als de raad van bestuur een taak heeft, is het erop toezien dat een bedrijf op de lange termijn succesvol is. Nauwgezet nagaan of de directieleden hun functie goed uitvoeren is essentieel.

De raad van bestuur stelde niet de juiste vragen. Ingewijde

De bestuurders deden hun werk niet naar behoren, geven enkele ingewijden aan. 'De raad van bestuur stelde niet de juiste vragen. Als ze wel gesteld werden, kwam van alles naar boven. Dat is niet normaal. Er moeten meer mensen op de hoogte geweest zijn. Door het zwijgen van de raad van bestuur heeft de directie veel misstanden kunnen camoufleren met de groeicijfers van het bedrijf.'

Sommige bronnen wijzen erop dat de raad van bestuur onvoldoende op de hoogte was. 'De bestuurders wisten al enkele maanden dat ze slechte financiële cijfers konden verwachten. Ook toen Dieter Penninckx (ex-CEO, die het bedrijf samen met Anja Maes en Manu Bracke oprichtte, red.) vertrok, wisten ze dat er een waardevermindering en bijbehorende verliescijfers zaten aan te komen. Maar de grootteorde is stukje bij beetje duidelijk geworden.'

Tekenend zijn de problemen die FNG heeft met de beurswaakhond FSMA. Die begon in augustus vorig jaar vragen te stellen aan de directie over schimmige transacties en bedrijfsconstructies in Azië. Daar is de raad van bestuur te laat van op de hoogte gesteld, klinkt het bij betrokkenen. Bronnen dicht bij de oude directie ontkennen dat.

2. De directie

Een raad van bestuur kan directieleden pas op de vingers tikken als die transparant zijn over wat ze doen. Dat was bij FNG niet het geval. De bestuurders vonden niet alleen dat ze te laat op de hoogte zijn gesteld van de problemen met de FSMA. 'De directie stelde de raad van bestuur niet op de hoogte van belangrijke beslissingen', zegt een betrokkene.

Of er mismanagement was? Dat is het minste wat je kunt zeggen. Ingewijde

Volgens ingewijden is sprake van mismanagement. 'Dat is het minste wat je kan zeggen', klinkt het. Verschillende bronnen zeggen dat de directie in Azië transacties doorvoerde en deals sloot zonder contracten op papier. 'Van sommige vermeende inkomsten waren er geen contracten.' Precies daarover begon de FSMA vorige zomer vragen te stellen, die nog altijd niet beantwoord zijn.

'Die constructies in Azië kwamen er niet toevallig', zegt een bron. 'Ze zijn ook niet door één persoon opgezet. Niet alles is de schuld van Penninckx.'

'Er zijn twee opties. Ofwel heeft de directie te veel verantwoordelijkheid genomen. Ofwel - en dat is mijn vermoeden - heeft ze info doelbewust verstopt voor de raad van bestuur.'

3. De revisor

Wanneer de directie en de raad van bestuur het laten afweten, kan de revisor aan de alarmbel trekken. Ook dat gebeurde niet.

Een jaarrekening moet de werkelijkheid goed weergeven. Dat was hier niet het geval. En Mazars heeft dat laten passeren. Ingewijde

Het bureau Mazars gaf enkele opmerkingen bij het jaarverslag van 2018, maar keurde de rekening zonder voorbehoud goed. Achteraf bleek dat er fouten in stonden. Daarom paste FNG zijn cijfers voor 2018 donderdag aan. 'Een jaarrekening moet de werkelijkheid goed weergeven', zegt een betrokkene. 'Dat was niet het geval. En Mazars heeft dat laten passeren.'

Wanneer we een Belgische medevennoot van Mazars vragen of zijn bureau in dit dossier gefaald heeft, antwoordt hij dat hij intern navraag doet en ons 'onverwijld' iets zal laten weten. We vernemen nadien niets meer van het revisorenkantoor.

4. De beurswaakhond