'Niet alleen FNG-oprichters mogen voorwerp van onderzoek uitmaken'

Boter op het hoofd

Hij hoopt dat de onderzoeksrechter niet alleen focust op het trio dat FNG heeft opgericht, maar ook de stromannen in België en Nederland in het vizier neemt. Net als het advocatenkantoor NautaDutilh, gespecialiseerd in vennootschapsrecht, en huisadvocate Elke Janssens. Die had volgens De Scheemaeker bijna wekelijks overleg met gewezen FNG-topman Dieter Penninckx. Het advocatenkantoor heeft volgens hem heel veel geld verdiend met de complexe structuren in FNG.

Biedingen binnen

De geplande uitverkoop bij Brantano is opnieuw uitgesteld. Die was voor maandag gepland. Volgens De Scheemaeker is het uitstel te wijten aan het feit dat maandag meegedeeld wordt wie Brantano overneemt. ‘We verwachten maandag nieuws over de overnemer en zullen als vakbond om de tafel gaan zitten om over de loons- en arbeidsvoorwaarden te spreken, en om te bekijken hoe we het vertrouwen kunnen herwinnen. Want wat er bij FNG gebeurd is, heeft diepe wonden geslagen’, zegt de vakbondsman.