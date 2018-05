Nieuwe brillenketens gaan strijd aan met opticien om de hoek

Een bril, online besteld, voor minder dan honderd euro. Daarmee proberen nieuwe spelers de Belgische markt te veroveren en jonge prijs- en modebewuste klanten te overtuigen.

Hoewel het aantal klassieke opticiens gestaag daalt, behouden de overblijvers nog steeds een sterke marktpositie in ons land. Naar schatting zou 60 procent van de totale omzet in handen zijn van zelfstandige opticiens en 40 procent van grote ketens als Hans Anders en Pearle. Maar er blijkt nog plaats te zijn op de brillenmarkt, want de grote ketens blijven nieuwe vestigingen openen en ook nieuwe spelers wagen hun kans.

Jong publiek

Die nieuwe spelers spelen het hard. Het Amsterdamse Ace & Tate, vernoemd naar de kunststof acetaat, en het Franse Polette verkopen brillen met een aantrekkelijk prijskaartje en dat zonder ‘tweede plus derde bril gratis’ of leeftijdskortingen. Ze vermijden grootschalige marketingcampagnes en bereiken hun jong publiek via sociale media. En net als bij Zalando kunnen klanten gratis verschillende monturen bestellen, passen en terugsturen.

Tot de markt zo werd opengebroken waren er maar twee soorten spelers, elk aan zijn kant van het spectrum: ketens als Pearle en Hans Anders konden verleiden met goedkope brillen, terwijl opticiens een prijskaartje tussen 300 en 500 euro aan hun luxebrillen hingen. Daartussen gaapte een groot gat dat nu stilaan wordt opgevuld.

Oudere opticiens die niet mee zijn, kunnen weggeconcurreerd worden, maar eigenlijk moeten wij veel minder vrezen voor de nieuwelingen dan de prijsvechters zoals Pearle. Charles Bruninx Beroepsfederatie APOOB

On -en offline

Hoewel de initiële focus van het in 2013 opgerichte Ace & Tate op e-commerce lag, heeft het ondertussen al 28 fysieke winkels in steden zoals Berlijn, Gent en Kopenhagen. Ook Polette opent fysieke winkels, waaronder een pas geopende showroom in Brussel. ‘Zuivere e-commerce is in de brillenwereld te duur. De marges van de goedkope ketens zijn te klein om brillen heen en weer te sturen. Het model van de toekomst is een combinatie van off- en online’, zegt Wim Van Kets, opticien-ondernemer die de brillensector goed kent.

Ook hij experimenteert met een online concept, gecombineerd met een winkel om een bril te passen of een montuur bij te stellen. ‘Dienstverlening is nog steeds belangrijk en dat ontbreekt vaak bij die goedkopere ketens’, vindt Van Kets. Dat maakt volgens hem ook dat de klassieke opticiens nog niet ten dode zijn opgeschreven. ‘Er zullen altijd klanten zijn die meer willen betalen.’

Charles Bruninx van de beroepsfederatie APOOB bevestigt: ‘Oudere opticiens die niet mee zijn, kunnen weggeconcurreerd worden, maar eigenlijk moeten wij veel minder vrezen voor de nieuwelingen dan de prijsvechters zoals Pearle. We zijn een beetje argwanend, meer niet.’

Goedkoper dan sigaretten

Pierre Wizman van Polette richtte zijn bedrijf op uit frustratie omdat er te weinig goedkope brillen waren. Hij duizelde van de spotprijzen die hij in China zag. Ook de oprichter van Ace & Tate, Mark De Lange, stond versteld van de grote marges in de sector. Door zonder tussenpersonen te werken, zoals licentiehouders, en de productie in Azië te laten doorgaan, kan Ace & Tate gemiddeld 100 euro vragen voor een bril. Polette gaat zelfs nog verder in zijn prijszetting en lokt geïnteresseerden met de slogan ‘goedkoper dan sigaretten’ voor brillen vanaf 4,99 euro.

Met zulke prijzen schudden ze de hele brillensector wakker. ‘Traditionele brillenketens bedriegen mensen al vele jaren, door brillen voor 300 euro te verkopen, terwijl de productie maar 5 euro kost’, zei Wizman onlangs aan het vakblad Retailtrends.

Oogaandoeningen

Bruninx is echter sceptisch over de nieuwe spelers. ‘Het is erg nobel van hen om met een goedkoper alternatief te komen en voor mensen met een lage sterkte, ongeveer 30 procent van de markt, is zo’n goedkope bril geen probleem’, klinkt het. ‘Maar voor specifieke sterktes of oogaandoeningen gaan mensen nog altijd naar de opticien.’