Nieuwe eigenaar Blokker België eist zes maanden gratis huur

De nieuwe eigenaar van Blokker in België zet de verhuurders van zijn winkelpanden het mes op de keel. Hij wil zes maanden gratis huur, anders zegt hij de contracten op.

Dat vertelt kersvers eigenaar Dirk Bron op het Belgische hoofdkantoor van Blokker in Lier.

Bron nam het zieltogende Blokker in België vorige week over van Michiel Witteveen, de eigenaar van het gehele Blokker-concern. Het verkochte bedrijf omvat 123 winkels en 670 man personeel. Vrijwel alle filialen zijn verlieslatend.

Onder Bron verdwijnt de Blokker-naam van de Belgische gevels. Hij doopt de winkels om tot Mega World, een koopjesketen die grotendeels leunt op de inkoop van grote partijen kleding, speelgoed en huisraad van A-merken. Aan de inrichting verandert niets, maar in de schappen liggen straks bulkvoorraden. Dat is volgens Bron de enige weg uit de financiële malaise. ‘Slechter dan het ging onder Blokker, kan het niet. Het kalf is nog bijna niet verdronken.’

Brief op de mat

Vastgoedeigenaren kregen de brief met zijn eis maandag op de mat, zegt de Nederlandse ondernemer. Op de vraag of de situatie echt zo ernstig is dat de verhuurders moeten inleveren, zegt Bron: ‘Het moet voor míj. Waarom moet ik alle risico’s dragen, terwijl zij op hun stoel zitten en de huur vangen?’

Toch loopt Bron minder risico dan gebruikelijk bij een overname. Mirage, het retailconcern van Witteveen, gaf hem een bruidsschat mee voor het opvangen van toekomstige verliezen. Het bedrijf van Bron krijgt dit onbekende bedrag in delen overgemaakt. In ruil daarvoor belooft hij het personeel van Blokker minstens een jaar in dienst te houden bij Mega World.

Ook Witteveen kreeg een bruidsschat mee van de familie Blokker. Een voorwaarde is wel dat de onderneming zijn financiële verplichtingen blijft nakomen. Door het zwaar verlieslatende Blokker België te verkopen heeft Witteveen de kans hierop verkleind. Bron: 'Als ik het niet had gedaan, was het failliet gegaan hè?'

'Meedoen of weggaan'

Weigeren de vastgoedeigenaren gratis te verhuren, dan verkast Bron simpelweg als het contract afloopt. ‘Van de 69 winkels die Blokker in 2017 gesloten heeft, staan er nog 67 leeg', merkt hij fijntjes op. 'Vastgoedeigenaren kunnen nu meewerken, of hun pand over een jaar leeg terug krijgen.’

Onder Bron moet alles simpeler, goedkoper en op zijn manier. 'Het is meedoen of weggaan’, zegt de ondernemer. De verhuurders merken dat als eerste, maar voor het personeel in de winkel en op het hoofdkantoor in Lier geldt hetzelfde.

Die ‘dertig jaar Blokker in hun DNA’ krijgt hij er wel uit, zegt Bron over het personeel. Wijzend naar de deur, waarachter de receptioniste zit: ‘Als ik nu eens kijk wat hier allemaal zit aan marketing en assistenten en supply managers. Ik weet helemaal geeneens wat dat is'.

Vermogen

Dirk Bron is niet alleen voor Blokker België een onbekende. Over hemzelf en zijn vermogen is weinig bekend. Op internet zijn geen foto's van hem te vinden. Bron richtte in 1984 sportwinkel AktieSport op, maar verdween na de verkoop in 2002 uit het zicht.

Het bedrijf waarmee Bron de Belgische Blokkers overneemt, de Dutch Retail Groep, staat ingeschreven op een huurflat in Waddinxveen. Sinds de oprichting in 2017 deponeerde het bedrijf nog geen jaarstukken. In het enige actieve dochterbedrijf zit nauwelijks kapitaal.

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat zes bedrijven waar Bron bestuurder was, tijdens of kort na zijn bewind failliet zijn gegaan. Daarvan herinnert Bron zich slechts twee. 'Nog nooit van gehoord', zegt hij over Galerie Mobiles en Dakwerken Kim, twee bedrijven die op zijn naam en voormalige woonadres stonden ingeschreven.

In de Belgische faillissementsverklaring van Dakwerken Kim, die ook Brons geboortedatum en -plaats vermeldt, staat dat Bron zaakvoerder was toen het failliet ging. 'Daar weet ik niks van', zegt hij.

'Geloofwaardige koper'

Het bedrijf van Blokker-directeur Michiel Witteveen, Mirage, zegt alleen af te weten van het faillissement van Superconfex. 'De deal was zo rond, je kent Michiel [Witteveen]', zegt Mirage-directeur Ynse Stapert desgevraagd. 'Er gingen wel verhalen rond over zijn vorige avonturen in België. Die hebben we voor zover mogelijk onderzocht en aan hem voorgelegd. Bron kon daar plausibel op antwoorden. Uiteindelijk vonden we hem een geloofwaardige koper.'