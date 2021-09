Nieuwe fusie in Nederlandse supermarktwereld

Plus zal een marktaandeel hebben van ruim 10 procent. Daardoor wordt het ongeveer even groot als Lidl en is het beter in staat een vuist te maken tegen Albert Heijn, goed voor ruim een derde van de markt, en Jumbo, dat op de tweede plaats staat met meer dan 20 procent marktaandeel. Albert Heijn is ook actief bij ons en is een onderdeel van Ahold Delhaize. Delhaize is dus een zusterbedrijf, net als Bol.com. Jumbo is ook aanwezig op de Belgische markt, Coop en Plus niet.