Nieuwe merken en meer bezoekers in winkelcentrum Docks Bruxsel

Het winkelcentrum Docks Bruxsel viert over een maand zijn derde verjaardag. Het derde jaar betekent ook een heronderhandeling van de contracten van veel winkels.

Twaalf merken vertrokken, maar de directeur van Docks, Mathias Blot, maakt vrijdag bekend dat er een vijftiental nieuwe merken hun opwachting maken in het Brusselse shoppingcentrum en dat de bezoekerscijfers sinds begin dit jaar met 9 procent gestegen zijn. 'Na drie jaar begint een nieuw hoofdstuk voor Docks Bruxsel, want in de komende maanden zullen we een vijftiental nieuwe merken verwelkomen. Het zijn allemaal winkels die onze commerciële mix zullen verrijken', zegt Blot.

Nieuwe merken komen vaak zelf naar ons toe als ze weten dat er ruimte vrijkomt. Dat is een positief signaal. Mathias Blot Directeur Docks

Vijf nieuwe merken waren al gekend: Holland & Barret, Only, Jack and Jones, Hema en Snipes. Nieuw zijn onder meer Equivalenza, een schoonheidswinkel, of Carrefour, dat de supermarkt Match zal vervangen.

'Meer dan 85 procent van de handelaars doet voort en is tevreden. En dan zijn er die nieuwe merken, die bovendien vaak zelf naar ons toe komen als ze weten dat er ruimte vrijkomt. Dat is een positief signaal', stelt Blot vast.

'Er zullen nog handelsruimtes leeg staan, maar die kunnen snel gevuld worden door de aantrekkingskracht van de nieuwe merken. Maar we zitten op een normaal niveau in de sector van de winkelcentra.' Met zijn drie jaar is Docks Bruxsel nog een jong winkelcentrum, terwijl concurrenten als het Woluwe Shopping Centrum al tientallen jaren bestaan.

Ritme

In België heb je toch zo'n vijf tot zes jaar nodig om je ritme te vinden. De bezoekerscijfers tonen dat we de goede richting uitgaan, want sinds januari zien we een stijging van 9 procent. En dat terwijl de meeste winkelstraten en shoppingcentra in de eerste acht maanden van dit jaar een daling optekenden. Samen met die stijging van 9 procent in het bezoekersaantal zien we ook de omzet met 8 procent omhoog gaan, zegt Blot.

Het doel voor 2019 is de kaap van 5,5 miljoen bezoekers ronden. Daarvoor rekent Docks Bruxsel zowel op mensen uit het stadscentrum als op shoppers uit de Rand.