Nieuwe naam moet Planet Parfum aan winst helpen

De 78 parfum- en make-upwinkels van Planet Parfum veranderen hun naam in April. De naamsverandering is de opvallendste manier waarop de Franse eigenaarsfamilie Bogart de keten na jaren van verlies weer aan winst willen helpen.

Drie jaar nadat het Franse familiebedrijf Bogart de Belgische parfumerieketen Planet Parfum heeft overgenomen, doet ze een drastische ingreep. De naam van de parfumketen, die in 1975 door de Belgische familie Cloquet werd opgericht, verdwijnt en maakt plaats voor de merknaam April.

De concurrentie werd de voorbije jaren alleen groter. Denk aan e-commercespelers als Amazon en Bol.com en goedkope ketens als Action. Tanguy de Ripainsel Directeur retail Groupe Bogart

'Die naam komt niet uit de lucht gevallen', zegt de Belgisch-Franse directeur Cyril de Montesquieu. 'Groupe Bogart heeft in Frankrijk, Israël en Dubai al parfumeries met de naam April. Daarnaast is het ook de naam van ons huismerk. De producten van April liggen al enkele jaren in de Planet Parfum-winkels.'

Verlies ombuigen

Bogart is begonnen met de 78 Belgische winkels een nieuw logo te geven. 'Binnen verandert weinig', zegt Tanguy de Ripainsel, de directeur van de winkeldivisie van Groupe Bogart. 'Hier en daar plaatsen we nieuwe meubels, maar fundamenteel lijken de winkels van April op die van Planet Parfum.'

De naamswijziging moet een nieuwe wind door het bedrijf doen waaien. Dat is nodig, want al jaren boekt Planet Parfum verlies. Dat was al zo toen de holding Ackermans & van Haren en de zakenfamilie Frère via haar holding NPM eigenaar waren van de winkels. Ackermans & van Haren leed drie jaar geleden 8,5 miljoen euro verlies bij de verkoop van Planet Parfum en Di.

De problemen verdwenen niet toen Bogart eigenaar werd. Een jaar na de overname maakten Planet Parfum en Di nog steeds verlies en moesten de Franse 28,5 miljoen euro in het bedrijf pompen.

Groupe Bogart Familiebedrijf van de Franse ondernemers David en Régine Konckier. De groep boekt jaarlijks 223 miljoen euro omzet met de productie en de verkoop van cosmetica en parfums. In België, Frankrijk, Duitsland, Israël en de Verenigde Arabische Emiraten heeft Bogart zijn eigen winkels. Planet Parfum/April (cosmetica en parfum) 78 winkels in België

Omzet (2020): 71,3 miljoen euro (bijna 100 miljoen voor corona)

Nettoverlies: 1,2 miljoen euro

Werknemers: 389 Di (drogisterij) 105 winkels in België

Omzet: 80 miljoen euro (101 miljoen voor corona)

Nettowinst: 500.000 euro

Werknemers: 382

Vorig jaar kromp het verlies tot 1,2 miljoen euro. Zes keer minder dan bij de overname. 'Onze organisatie verloopt nu efficiënter', zegt de Ripainsel. 'We boekten synergievoordelen door 18 parfumeries in Luxemburg over te nemen en onlangs 38 Franse parfumeries. Die hebben we aangesloten op onze Belgische organisatie.' De keten zoekt verdere synergieën en wil in België nog enkele winkels openen. Ook overnames behoren tot de mogelijkheden.

Ook de naamsverandering moet tot meer samenwerkingen leiden. Vooral voor de marketing kunnen de Belgische winkels samenwerken met de buitenlandse April-winkels. 'Bovendien worden de Belgische winkels door de naamsverandering herkenbaarder voor buitenlandse klanten', zegt de Montesquieu.

Tegelijk loopt de keten het risico dat Belgen - jarenlang vertrouwd met de naam Planet Parfum - de winkels niet meer herkennen. 'De winkels blijven op hun huidige locatie en blijven herkenbaar', zegt de Montesquieu.

Meer eigen merk, meer winst

Op nog een andere manier moet de naam April de Belgische winkels aan winst helpen. De cosmeticagroep wil zijn assortiment eigen producten uitbreiden en meer in de kijker zetten door zowel de producten als de winkels dezelfde naam te geven. Met zijn eigenmerkproducten kan April het verschil maken met de concurrentie. De parfums en cosmeticaproducten van de grote merken zijn overal te koop, maar die van April niet. Bovendien hebben de producten van het merk April een hogere winstmarge dan producten van externe producenten. Dat is mee omdat Groupe Bogart eigen parfumfabrieken heeft, waardoor geen geld stroomt naar tussenhandelaars.

Met zijn nieuwe werkwijze volgt April de strategie die succesvolle concurrenten als het Franse Sephora, het Duitse Douglas en het Nederlandse Rituals al jaren volgen. Zij gebruiken de merknaam zowel voor de winkels als voor de producten. Dankzij marketing hebben ze hun op zich vrij banale winkels en producten een eigenzinnig imago aangemeten. Zo verzamelden ze een schare fans.

Zich onderscheiden van de concurrentie wordt steeds moeilijker voor cosmeticawinkels. Vroeger concurreerde Planet Parfum met klassieke concurrenten, zoals ICI Paris XL. De laatste jaren kwamen er veel nieuwe bij, zegt de Ripainsel. 'E-commercespelers als Amazon en Bol.com en goedkope ketens als Action, die ook cosmetica verkopen. Met ons eigen merk, onze lokale winkels en een goede webshop kunnen we het verschil maken.'