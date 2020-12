Nike profiteert van Chinese online shopper

In de opsplitsing van de resultaten springen de geografische verschillen in het oog: de omzet in China sprong bijvoorbeeld met een kwartier hoger (+24 procent), terwijl die in Noord-Amerika bijna stabiel bleef (+1 procent). Nike scoorde in China onder meer dankzij Singles Day, de jaarlijkse digitale koopjesdag in het land op 11 november. 'Nike was alweer het grootste sportmerk qua vraag en trafiek op Tmall, het e-commerceplatform van Alibaba', aldus CEO John Donahoe. 'Singles Day leverde ons alles samen genomen meer dan een half miljard op.'