Nike trekt 'slavernijschoen' terug

De Amerikaanse sportschoenenfabrikant heeft beslist zijn Air Max die was ontworpen voor de nationale feestdag terug te trekken omdat hij verwijst naar de tijd van de slavernij.

Het bedrijf nam de beslissing nadat de American footballspeler en mensenrechtenactivist Colin Kaepernick aan Nike had gezegd dat het de schoen niet zou mogen verkopen.

Op de hiel van de schoen staat de Betsy Ross-vlag, de Amerikaanse vlag met dertien witte sterren in een cirkel die stamt uit 1770 en verwijst naar de eerste dertien kolonies. Volgens veel Amerikanen staat ze symbool voor nationalisme en de witte overheersing. Verschillende racistische groeperingen in de VS gebruiken dat embleem.

Terugsturen

2.000 Te koop Na het artikel in The Wall Street Journal werden op het internet al 'Betsy Ross-sneakers' aangeboden tegen 2.000 dollar per paar.

Nike heeft beslist om de Air Max 1 Quick Strike 4th of July niet uit te brengen 'omdat er een oude versie van de Amerikaanse vlag op de schoen staat', zegt een woordvoerder aan de zakenkrant The Wall Street Journal. De schoen zou deze week in de verkoop gaan.

Nike heeft winkeliers gevraagd om de schoenen terug te sturen. Het design verdwijnt ook van de site. Het gevolg laat zich raden. Na het artikel in The Wall Street Journal werden op het internet al 'Betsy Ross-sneakers' aangeboden tegen 2.000 dollar per paar.

Wereldberoemd

Colin Kaepernick werd wereldberoemd toen hij in 2016 een politiek statement deed door als eerste te knielen tijdens het Amerikaanse volkslied. De 30-jarige quarterback van de San Francisco 49ers weigerde recht te staan uit protest tegen het politiegeweld en racisme in de VS. Zijn gebaar werd gevolgd door verschillende andere zwarte atleten.

Dat leverde hem veel kritiek op. Niet alleen van footballclubeigenaars maar ook van supporters en Republikeinse politici, met president Donald Trump op kop. Hij eiste dat de clubs de spelers buiten gooiden.

Ontslagen

Kaepernick werd bij zijn club aan de deur gezet en raakte niet meer aan de bak. Hij begon een rechtszaak tegen de eigenaars van de National Football League (NFL) omdat ze volgens hem samenspanden om hem geen contract meer aan te bieden. Hij bereikte een minnelijke schikking waarbij de clubeigenaars hem naar verluidt 60 tot 80 miljoen dollar betaalden.

Opmerkelijk was wel dat Kaepernick in september vorig jaar - aan het begin van de nieuwe NFL-competitie - een van de gezichten van Nikes 'Just do it'-campagne was. Op de advertentie stond een zwart-witfoto van het gezicht van Colin Kaepernick met de slogan 'Believe in something. Even if it means sacrificing everything'. De advertentie veroorzaakte veel ophef. Nike kreeg zowel kritiek als waardering voor de campagne.