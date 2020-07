Nog een kwart minder bezoekers in shoppingcenters

City 2 in Brussel. De terugkeer van de bezoekers verloopt in het ene shoppingcenter vlotter dan in het andere.

Er komen steeds meer bezoekers terug naar de shoppingcenters. In de maand juni waren er wel nog 24 procent minder bezoekers dan in juni vorig jaar.

Met 23,95 procent minder bezoekers blijft de kloof tussen juni en dezelfde maand vorig jaar groot, meldt de sectorfederatie BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers). Er is wel een belangrijke verbetering tegenover de periode van 11 mei (de dag van de heropening) tot einde mei. Toen bedroeg het verschil met dezelfde periode in 2019 nog -35,08 procent. Een vergelijking voor de maand april heeft geen zin. De meeste winkels in de shoppingcenters waren toen gesloten.

Beperkingen

De 24 belangrijkste shoppingcenters ontvingen in België in juni 7.429.309 bezoekers. 'De beperking dat we tot eind juni alleen moesten winkelen en niet met familie of vrienden heeft een belangrijke invloed gehad. We stellen echter wel vast dat het gemiddelde winkelmandje groter is', zegt BLSC-directeur Luc Plasman.

Er zijn ook aanzienlijke verschillen tussen de shoppingcenters. Regionale shopingcenters doen het in het algemeen beter. Nabijheid blijft in coronatijden een troef.

Baanwinkels