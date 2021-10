Nog even lege rekken bij Carrefour na afloop staking

Carrefour kampt met de naweeën van de wekenlange staking in het distributiecentrum in Nijvel. Lege schappen zullen nog enkele dagen schering en inslag zijn.

De Franse supermarktketen blijft worstelen met de gevolgen van de inmiddels voorbije staking in Nijvel. Hoewel de staking dinsdag beëindigd werd, kampen veel Carrefour-supermarkten nog altijd met lege rekken.

'Het is moeilijk te zeggen hoelang de tekorten nog duren, maar ze zouden binnen enkele dagen zijn opgelost', zegt Carrefour-woordvoerder Aurélie Gerth. 'Bij het hervatten van het werk zijn we helemaal opnieuw moeten beginnen. Alle ruimtes worden gepoetst en ontsmet voor ze weer gebruikt kunnen worden.'

De werknemers van het logistiek centrum van Carrefour in Nijvel legden op 22 september spontaan het werk neer nadat uitbater Kuehne+Nagel had laten weten de vestiging te sluiten, waardoor 549 mensen hun job verliezen. De activiteiten worden verplaatst naar twee logistieke centra in Vlaanderen die rendabeler zijn.