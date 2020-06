Nog geen Breakfast at Tiffany's voor Arnault

De vlaggenschipwinkel van Tiffany op 5th Avenue in New York.

De luxedeal tussen Tiffany en het Franse LVMH zou op losse schroeven staan. Het aandeel van de Amerikaanse juwelier kreeg een klap.

De Amerikaanse juweliersketen Tiffany & Co ontving eind vorig jaar een huwelijksaanzoek van het Franse luxeconcern LVMH, eigendom van Bernard Arnault. De Franse luxepaus bracht een bod uit van 16,2 miljard dollar op het Amerikaanse icoon dat wereldberoemd werd via Truman Capotes novelle en de daarop gebaseerde film 'Breakfast at Tiffany's'.

Maar de deal - die nog goedgekeurd moet worden door de aandeelhouders - zou op losse schroeven staan. Dat schrijft het vakblad Women's Wear Daily dat zich baseert op anonieme bronnen. De overname zou deze week op de raad van bestuur van LVMH zijn besproken. Enkele bestuurders zouden hun bezorgdheid hebben geuit over de impact van de coronapandemie en van de groeiende raciale onrust in de VS. Sommige bestuurders twijfelen bovendien of het 183 jaar oude Tiffany in staat is zijn schuldafspraken met de banken na te leven.

Als Bernard Arnault de deal schrapt, kan hij reputatieschade oplopen.

Beide groepen gaven geen commentaar op de geruchten. Het aandeel van Tiffany kreeg dinsdag een klap van 13 procent. Het aandeel strandde op 117 dollar, merkelijk lager dan de 135 dollar die LVMH - bekend van de merken Louis Vuitton, Dior, Bulgari en Veuve Clicquot - bereid is te betalen.

'Logisch'

Luca Solca, een analist van Sanford C.Berstein, vindt het niet onlogisch dat LVMH de deal nog eens grondig intern bespreekt. Maar, zegt hij tegen de nieuwsdienst Bloomberg, de overname van Tiffany is voor LVHM wel een unieke kans om zijn positie op de juweliersmarkt een boost te geven. Door het Tiffany-merk megabling te maken kan LVMH zijn Zwitserse concurrent en Cartier-eigenaar Richemont het vuur aan de schenen leggen.

Of LVMH aanstuurt op een aan Als Arnault de deal schrapt, kan hij reputatieschade oplopen.passing van het overnamebedrag, is onduidelijk. Het kan er bovendien op wijzen dat het machtige LVMH niet zo weerbaar is als het lijkt. Al blijft LVMH met een marktkapitalisatie van 200 miljard euro een rots in de branding en is Tiffany een 'bescheiden', zij het dure overname.

135 Bod LVMH biedt 135 dollar per aandeel Tiffany, terwijl Tiffany op de beurs nog maar 117 dollar waard is.

Toen Arnault vorig jaar zijn bod deed, leek de overname van Tiffany een logische stap om zijn voetafdruk in de VS - na Azië de belangrijkste luxemarkt - te vergroten. Nu veel Amerikanen waarschijnlijk zuiniger gaan leven, wordt de deal minder aantrekkelijk.

Victoria's Secret

De coronacrisis 'blokkeerde' eerder al de verkoop van het beroemde lingeriemerk Victoria's Secret aan de investeringsgroep Sycamore. Toen Sycamore er in extremis vanaf wilde - het had 525 miljoen dollar geboden - zette verkoper L Brands de verkoop stop.

Specialisten denken dat Tiffany anders reageert. Zonder een sterke 'moeder' wordt het moeilijk zijn herstructureringsplan - Tiffany kampt met een slabakkende verkoop - door te voeren. De kans dat Richemont of Gucci-eigenaar Kering van die andere Franse luxepaus François Pinault na LVMH komen aankloppen, lijkt in deze moeilijke tijden heel onwaarschijnlijk, stellen insiders.

De VS zijn na Azië de belangrijkste luxemarkt ter wereld.

Eind maart voorspelde het Amerikaanse managementadviesbureau Bain dat de verkoop van luxeproducten wereldwijd dit jaar met ongeveer een kwart zal terugvallen. In omzet komt dat neer op een terugval van 60 tot 70 miljard euro. Het worstcasescenario houdt zelfs rekening met een krimp van 30 à 35 procent. In beide gevallen zou de winstdaling in de sector nog veel hoger liggen.