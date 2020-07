Nog geen witte rook bij Brantano-moeder FNG

De kledinggroep FNG hoopt deze week alsnog redding te vinden. Het bedrijf wil de banken overtuigen toch mee in bad te gaan.

Het lot van het moederbedrijf van Brantano hangt nog steeds aan een zijden draadje. Het bedrijf is dringend op zoek naar tientallen miljoenen euro's om een najaarscollectie te kopen en schulden af te betalen. Lukt dat niet, dan dreigt het doek te vallen en zijn 3.000 jobs in gevaar in Belgiƫ, Nederland en Zweden.

Vorige week werd de kans op een mislukking groter. Toen raakte bekend dat de banken niet opnieuw met geld over de brug komen.

We hopen zo snel mogelijk een doorbraak te forceren. Het is de bedoeling dat we deze week meer weten. Gunther De Backer Woordvoerder FNG

Het bedrijf bekijkt nu nieuwe pistes om aan geld te komen. 'We zijn met veel partijen aan het onderhandelen', zegt woordvoerder Gunther De Backer. 'We hopen zo snel mogelijk een doorbraak te forceren. Deze week is de bedoeling.'

Volgens onze informatie kreeg het bedrijf de afgelopen dagen nieuwe voorstellen van mensen die voor extra geld kunnen zorgen. Met die nieuwe opties probeert FNG de banken te overtuigen toch over de brug te komen.

Het wordt dus opnieuw een spannende week voor het modebedrijf. Ook omdat het deze week zoals eerder vooropgesteld zijn jaarverslag over 2019 wil vrijgeven. Daarin staan voor het eerst geauditeerde cijfers. 'Het rapport is klaar, maar ligt voor bij verschillende instanties zoals de bedrijfsrevisor, de beurswaakhond FSMA en de raad van bestuur', zegt De Backer.

Lukt het nog om het rapport deze week vrij te geven? 'Dat is de bedoeling.'

Schuldenberg

Begin juni kondigde FNG niet-auditeerde jaarcijfers aan. Daaruit bleek dat vorig jaar bijna 300 miljoen euro verlies maakte en een schuldenberg van 734 miljoen torst, een gevolg van de overnames die het de afgelopen jaren deed.

Ook in 2020 staat de winst onder druk. Door corona waren de winkels twee maanden dicht. FNG heeft 70 miljoen euro nodig, meldden de vakbonden vorige week. Dat zei CEO Paul Lembrechts hen, maar het bedrijf wil dat niet bevestigen. Andere bronnen hebben het over zo'n 50 miljoen euro.

Op 31 juli moet FNG een lening van 20 miljoen euro afbetalen. Daarnaast is volgens onze informatie 15 miljoen euro nodig om voorschotten te betalen voor de najaarscollectie.

Die is volledig besteld, maar het is niet zeker of alle leveranciers daadwerkelijk kleding leveren. Zij lopen een groot risico, want heel wat verzekeraars willen kleding bestemd voor FNG niet meer verzekeren.