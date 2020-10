'Nog maar één kandidaat voor overname HEMA'

Het Nederlandse investeringsfonds Parcom is de enige kandidaat geworden om de warenhuisketen HEMA over te nemen. Het fonds krijgt de steun van de familie Van Eerd, bekend van de Jumbo-supermarkten.

Het Britse investeringsfonds Alteri is geen kandidaat meer om HEMA over te nemen en daarom is concurrent Parcom voortaan de enige kandidaat-overnemer, schrijft Het Financieele Dagblad op basis van bronnen die het dossier goed kennen. Toch wil dat niet zeggen dat de deal in kannen en kruiken is. Parcom moet nog beginnen aan een diepgaand boekenonderzoek en ook de financiering van de overname is nog niet rond.