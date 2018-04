Nog minder Belgen in top Ahold Delhaize

Na de overname van Delhaize door Ahold kwamen er vier Belgen in de raad van bestuur (raad van commissarissen) van de fusiegroep: Jacques de Vaucleroy (vice-voorzitter), Dominique Leroy, Johnny Thijs (ex-Bpost) en Patrick De Maeseneire (Jacobs Holding - Barry Callebaut).

Het nieuws raakte bekend in de marge van de machtswissel aan de top van Ahold Delhaize.

Oranje

Na de deal moest Delhaize ook al op operationeel vlak het onderspit delven en gingen de meeste en de belangrijkste posten in het management van de fusiegroep naar mensen van Ahold. Behalve Marc Croonen waren er in dat beslissingsorgaan de voorbije jaren geen Belgen te bespeuren. Hij is Chef Duurzaamheid en verantwoordelijk voor Transformatie en Communicatie.