Omzet Belgische Jumbo-winkels ver boven de verwachtingen

De Nederlandse supermarktgroep Jumbo zag de omzet dit jaar met 14 procent toenemen tot 8,4 miljard euro. De recente intrede in ons land is bijzonder succesvol verlopen.

Jumbo, dat zijn boekjaar afsloot op 29 december, kon de omzet met ruim 1 miljard opkrikken dankzij de opening van 54 nieuwe winkels en een groei van 6,5 procent in de bestaande verkooppunten. Daarmee vergroot de belangrijkste uitdager van AholdDelhaize in Nederland zijn marktaandeel tot boven de 21 procent.

De onlinediensten van Jumbo zijn samen goed voor bijna 900 miljoen euro omzet. Bij de Pick Up Points steeg de omzet tot 457 miljoen euro (+8 procent); Home Delivery is goed voor een omzet van 428 miljoen euro (+48 procent). De groep gaat bijkomende hubs openen om boodschappen aan huis te leveren.

Belgiƫ

Jumbo plantte dit jaar haar vlag voor het eerst in ons land, met de opening van vestigingen in Pelt, Rijkevorsel en Lanaken. 'De entree op de Belgische markt is bijzonder succesvol verlopen', zegt Jumbo in een persbericht. Het familiebedrijf verwijst naar 'Veel positieve klantenreacties en omzetten die ver boven de verwachting liggen.'