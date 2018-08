Omzet JBC zakt verder weg

Claes Retail Group (CRG), dat 208 winkels telt in België, Luxemburg en Duitsland, slikt zijn tweede omzetdaling op rij. 'Van in de jaren 90 tot 2015 zijn we 18 jaar aan een stuk gegroeid', zegt de groep in een gesprek met Trends. 'We gaan keihard werken om die draad weer op te pikken.'