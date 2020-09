Ondanks corona zakt e-commerce met 10 procent

Ondanks de boost die onlineshoppen tijdens de lockdown kreeg, zakt de e-commerce in België in de eerste jaarhelft van 2020 met 10 procent. De niet-verkochte reizen, concerttickets en dienstencheques wegen zwaar door.

In de eerste zes maanden van 2020 gaf de Belg 5,1 miljard euro uit via onlineshoppen, 10 procent minder dan vorig jaar. Dat blijkt uit marktonderzoek van BeCommerce, een vzw die de Belgische e-commercesector vertegenwoordigt. Dat is 17 procent minder dan verwacht. 'In een sector die normaal gezien jaar na jaar een stijging van 7 procent optekent, kan je spreken van zware klappen', zegt BeCommerce.

Die daling wil niet zeggen dat minder pakjes van bol.com en Zalando de Belgische wegen hebben rondgereisd. De uitgaven voor fysieke producten stegen met 33 procent, goed voor een totaal van 59,1 miljoen aankopen. De verklaring voor de grote impact is te vinden bij de onlineverkoop van diensten. Verzekeringen en dienstencheques maar ook pakketreizen, vliegtickets, overnachtingen of kaartjes voor concerten en theatervoorstellingen worden voornamelijk online gekocht. In 2019 tekende de dienstensector nog voor de helft van de online-uitgaven. Door corona heeft de productverkoop 93 procent van het onlinemarktaandeel opgeslokt.

E-commerce in België heeft altijd achterop gelopen en is in zekere zin door de Belgische retail stiefmoederlijk behandeld. Maar deze crisis heeft onze bedrijven doen inzien dat online aanbod een absolute must is. Sofie Geeroms Directeur BeCommerce

Die klappen konden de verhoogde populariteit van items als kledij en elektronica niet compenseren. Terwijl het totaal aantal aankopen wel bleef stijgen - en de Belg dus vaker online winkelde - daalde het bedrag dat de consument online spendeerde. Het gemiddelde bedrag per aankoop daalde. Door die tendens naar kleinere aankopen verloor de kredietkaart haar status als populairste betaalmiddel en gebruikten voor het eerst meer mensen de Bancontact-applicatie.

Kledij

De categorie Kleding was - als sterkste stijger - voor het eerst in staat de grootste categorie te worden. Van alle pakketten die aan huis geleverd werden de afgelopen 6 maanden bevatten meer dan een op de vier kleding. De onlinekledingwinkel groeit daarmee ook opvallend ten opzichte van de winkelstraten: 1 op 3 kledingstukken die de Belg kocht in de eerste jaarhelft, kocht hij of zij online. Voor de coronacrisis was dat nog minder dan 20 procent.