Onderzoek naar kunstmatig hoge prijzen voor mondmaskers

De Belgische Mededingingsautoriteit onderzoekt of Belgische supermarkten afspraken aan welke prijs ze hun mondmaskers verkochten. Dat is illegaal en kan supermarkten miljoenenboetes opleveren.

Meerdere Belgische supermarkten spraken mogelijk onderling af tegen welke prijs ze hun chirurgische mondmaskers verkopen. Dat vermoedt de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), het overheidsagentschap dat erop toeziet dat bedrijven eerlijk met elkaar concurreren. Een jaar geleden opende de BMA een onderzoek, maar de zaak kwam pas naar buiten nadat het persbureau Belga er lucht van had gekregen.

We verlenen onze volledige medewerking aan het onderzoek. Steven Wauters Juridisch directeur Carrefour Belgium

'We hebben dingen gezien die ons wat vreemd leken', zegt de BMA aan Belga. Er was een vermoeden dat gezamenlijk beslist werd 'de prijs op een zeker niveau te zetten'. De BMA heeft de betrokken bedrijven vragen gesteld, wat uitmondde in een formeel onderzoek. Pas over enkele maanden komt het verdict.

Carrefour

Carrefour is een van de supermarkten die onderzocht worden, meldt het bedrijf in zijn jaarverslag. 'We willen verder geen commentaar geven', zegt directeur Juridische Zaken Steven Wauters. 'We verlenen onze volledige medewerking aan het onderzoek.' De andere supermarkten zijn niet bekend. De BMA geeft de namen niet vrij.

Lidl kreeg ruim een jaar geleden van de BMA de vraag zijn aankoop- en verkoopprijzen door te geven, maar hoorde er daarna niets meer van. Ook Delhaize gaf de BMA in juli 2020 informatie over zijn mondmaskers. 'We hebben er daarna niets meer van gehoord', zegt woordvoerder Roel Dekelver. Hij zegt dat Delhaize altijd correct gewerkt heeft. 'We bepaalden onafhankelijk de prijzen en verkochten onze maskers aan de inkoopprijs.'

174 miljoen Boete In 2015 moesten 18 bedrijven, waaronder Colruyt, Delhaize en Carrefour, een gezamenlijke boete van 174 miljoen euro betalen omdat ze prijsafspraken hadden gemaakt over shampoo.

Aldi wil niet antwoorden op de vraag of het in het onderzoek betrokken is. Hetzelfde geldt voor Colruyt. 'We reageren nooit op onderzoeken van de BMA', zegt een woordvoerder.

Shampoo

Ook Comeos is niet bereikbaar voor een reactie. De federatie van de Belgische winkelketens maakte dankzij lobbywerk mogelijk dat de Belgische supermarkten vanaf mei vorig jaar mondmaskers mochten verkopen. Dat was bij de uitbraak van de pandemie twee maanden eerder nog verboden, omdat de mondmaskers toen massaal nodig waren voor het medische personeel. Opvallend: destijds zei Comeos dat de prijs van de maskers 'net onder 1 euro per stuk' zou liggen.