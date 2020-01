Onderzoek naar ongepast gedrag Best Buy-CEO

Corie Barry, een van de weinige vrouwelijke CEO's van een bedrijf in de Amerikaanse top500, zou een ongepaste relatie hebben gehad met een collega.

De elektronicaketen Best Buy is op basis van een anonieme brief een onderzoek gestart naar het gedrag van zijn CEO, Corie Barry. Die zou een ongepaste relatie hebben gehad met een kaderlid, Karl Sanft, die intussen het bedrijf heeft verlaten. De twee zouden een jarenlange relatie hebben gehad voor Barry in juni de rol van CEO overnam.

'Best Buy neemt de beschuldigingen erg serieus', reageerde een woordvoerder tegenover The Wall Street Journal, die het nieuws naar buiten bracht. Een advocatenkantoor voert een onafhankelijk onderzoek.

Het is niet de eerste keer dat een CEO van Best Buy in opspraak komt voor ongepaste relaties. In 2012 moest Brian Dunn opstappen vanwege een relatie met een 29-jarige vrouwelijke collega.

Financieel directeur

Barry, 44, klom op binnen de rangen van Best Buy en was financieel directeur voor ze CEO werd. Ze is een van de schaarse vrouwelijke CEO's van een bedrijf in de Amerikaanse S&P500-index.