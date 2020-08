Onderzoeksrechter stelt oprichters FNG in verdenking

De drie zouden in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, misbruik van vennootschapsgoederen en belemmering van het onderzoek van de beurswaakhond FSMA. De FSMA droeg vorige maand het hele dossier over naar het parket nadat het eerst een eigen onderzoek had opgestart.