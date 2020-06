Ongerustheid bij vakbonden over lot Brantano

De vakbonden houden 'hun hart vast' voor de toekomst van de schoenenketen Brantano, nu blijkt dat de moedergroep FNG in slechte papieren zit. 'We vrezen voor de impact op de tewerkstelling', zegt een vakbondsafgevaardigde.

De cijfers van de groep hebben de vakbonden bij Brantano, een van de ketens van FNG, doen schrikken. 'We hadden altijd het gevoel dat heel onduidelijk werd gecommuniceerd bij FNG. We hebben vragen gesteld over de leningen en de vele overnames. We waren natuurlijk blij met de investeringen in Brantano, maar dit is toch iets anders', klinkt het bij de vakbonden.