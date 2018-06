Online kopen, mobiel betalen

E-commerce boomt in België. Computers en laptops verliezen aan populariteit, het aantal mensen dat aankopen doet via smartphone of tablet is met 60 procent gestegen.

Man of vrouw, oud of jong, welgesteld of niet, iedereen koopt online. Dat blijkt uit de jaarlijkse E-commercebarometer van de handelsfederatie Comeos. De vraag is niet langer 'wie koopt online?', zoals vier jaar geleden, maar 'wie koopt niet online?'

Ruim twee derde van de 2.014 respondenten verklaarde in de afgelopen twaalf maanden een online aankoop te hebben gedaan via computer, laptop, smartphone of tablet. Het aantal online kopers stijgt voor het eerst sinds 2014, met drie procentpunten. De top 5 van aankopen is niet veranderd: fashion blijft het nummer een, gevolgd door reizen en elektronische apparaten. Gezond- en schoonheidsproducten en entertainment vervolledigen de top 5.

Smartphone boven

'Het was een zeer interessant jaar met heel wat nieuwe elementen', zei Comeos-topman Dominique Michel bij de voorstelling van de cijfers. Het gebruik van mobiele toestellen zoals smartphones en tablets stijgt sterk. Terwijl in 2017 nog 22 procent van de respondenten verklaarde via een mobiel toestel een aankoop te hebben gedaan, steeg dat percentage in 2018 tot 35 procent. Het aandeel dat enkel via de computer of laptop koopt, daalde met liefst 29 procent.

Contactloos betalen

Daarmee samen hangt de trend van mobiele betalingen. Mensen laten steeds vaker hun bankkaart (-6 procent) en kredietkaart (-8 procent) links liggen ten voordelen van mobiele applicaties. Zo is de Bancontact-app al verantwoordelijk voor 8 procent van de betalingen. 'Als je alle mobiele betalingen zoals apps of Paypal samentelt, kom je aan bijna 25 procent van de betalingen', aldus Michel. Hij verwacht dat contactloos betalen steeds belangrijker wordt.

58 procent ziet Belgische Amazon zitten Buitenlandse concurrenten zoals Bol.com, Coolblue en Amazon zijn een gevoelig thema in België. Veel Belgische bedrijven reageerden erg laat op de opkomst van e-commerce en dat laat zich nu voelen: meer dan 50 procent van de online aankopen komt uit het buitenland. Vier jaar geleden was dat aandeel ongeveer 33 procent. 'Handel is geen nationale markt meer maar bevindt zich nu in een internationale context', zegt Dominique Michel. 'Dat heeft belangrijke gevolgen voor de sector en de tewerkstelling.' Veel van die internationale webshops hebben een heel ruim aanbod. Je vindt er bij wijze van spreken alles. Toch is niet iedereen daar fan van, blijkt uit de E-commercebarometer: 37 procent verkiest algemene webshops, terwijl 21 procent liever een gespecialiseerd aanbod heeft. 'Tussenin zit een heel brede categorie van mensen die nog overtuigd kunnen worden door beide. Dat is een opportuniteit voor de lokale e-commerce', aldus Michel. Verrassend ook is dat meer dan de helft van de ondervraagden (58 procent) een Belgische alternatief voor bekende internationale platforms zoals Amazon en Zalando ziet zitten.

Het succes van de mobiele aankopen komt doordat we veel met onze gsm bezig zijn. Een aankoop is dan ook snel gebeurd. 'De trend van mobiele betalingen versnelt enorm, al zijn we nog ver verwijderd van de buurlanden', zegt Michel. 'Mobiel betalen blijft bij ons nog een uitzondering, en die uitzondering moet de regel worden.' Winkels moeten zich aanpassen aan de evolutie. 'Websites moeten in de eerste plaats gemaakt zijn voor mobiele toestellen.'

Gebrek aan flexibiliteit

44 procent doet zijn aankopen na de werkuren. Comeos-CEO Michel stelt zich de vraag of de sector in staat is die mensen te bedienen. Hij verwijst naar het gebrek aan flexibiliteit om 's nachts en in het weekend te werken: 'We moeten ons aanpassen aan de moderne consument, dat gebeurt nu nog te weinig.'